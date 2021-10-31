С 1 ноября вступают в силу новые ПДД: что изменилось

С 1 ноября вступает в действие новая редакция Правил дорожного движения. На дорогах Украины появятся новые разметка и дорожные знаки, изменятся правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, а также общие дороги для автомобилей и велосипедистов.

Об этом напоминает Патрульная полиция Украины на своей официальной странице в Facebook. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Какие нововведения нас ждут?

Новые дорожные знаки

Появятся новые дорожные знаки – жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

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Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения способа для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.

К действующей вертикальной разметке добавилась новая: желто-красная.

В ПДД изменены требования к обозначению края проезжей части в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где такой является только разметка 1.2.

КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той же, что и ранее.

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

новое определение велосипедной дорожки;

понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, обучать будущих водителей в Украине будут как в Европе.