Названы марки авто, владельцы которых получили больше всего штрафов в 2021 году

Ольга Липич
Авто
2 минуты
540
Названы марки авто, владельцы которых получили больше всего штрафов в 2021 году

За прошлый 2021 год чаще всего правила дорожного движения нарушали водители автомобилей марки Volkswagen – 471 915 нарушений. При этом в процентном соотношении штрафы чаще получали владельцы Volvo – 39,6%.

Такую статистику представил ресурс Штрафи.UA на своей странице в Facebook. Там подсчитали, что за весь прошлый год сумма со всех выписанных штрафов составила 2 513 252 052 гривны, оплатили – 1 513 605 672 гривны.

Cтатистика штрафов в Украине
Cтатистика штрафов в Украине
Видео дня

Чаще всего сотрудники патрульной полиции выписывали штрафы водителям таких авто:

  1. Porsche – 9,9%;

  2. Tesla – 8,1%;

  3. Dacia – 7,3.

Cтатистика штрафов в Украине

Лидеры 2021 года по штрафам на одну машину выглядят так:

  1. DAF XF – 212 штрафов (67 320 грн);

  2. Range Rover – 175 штрафов (72 420 грн);

  3. Lexus – 134 штрафа (57 970 грн).

Cтатистика штрафов в Украине

Наибольшее количество штрафов за год получили киевляне (526 455 постановлений). Они же оказались и ответственными плательщиками (оплачено 89,9% штрафов). Вторым является Львов (86,7%), третий – Чернигов (85,9%).

Cтатистика штрафов в Украине

При этом, как оказалось, в самые ответственные водители с наименьшим средним штрафом на одну камеру живут в Луцке.

Cтатистика штрафов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины предложил обязать водителей автомобилей менять резину по сезону. Нарушителей намерены штрафовать.

Украинаавто