Названы марки авто, владельцы которых получили больше всего штрафов в 2021 году

За прошлый 2021 год чаще всего правила дорожного движения нарушали водители автомобилей марки Volkswagen – 471 915 нарушений. При этом в процентном соотношении штрафы чаще получали владельцы Volvo – 39,6%.

Такую статистику представил ресурс Штрафи.UA на своей странице в Facebook. Там подсчитали, что за весь прошлый год сумма со всех выписанных штрафов составила 2 513 252 052 гривны, оплатили – 1 513 605 672 гривны.

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Чаще всего сотрудники патрульной полиции выписывали штрафы водителям таких авто:

Porsche – 9,9%; Tesla – 8,1%; Dacia – 7,3.

Лидеры 2021 года по штрафам на одну машину выглядят так:

DAF XF – 212 штрафов (67 320 грн); Range Rover – 175 штрафов (72 420 грн); Lexus – 134 штрафа (57 970 грн).

Наибольшее количество штрафов за год получили киевляне (526 455 постановлений). Они же оказались и ответственными плательщиками (оплачено 89,9% штрафов). Вторым является Львов (86,7%), третий – Чернигов (85,9%).

При этом, как оказалось, в самые ответственные водители с наименьшим средним штрафом на одну камеру живут в Луцке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины предложил обязать водителей автомобилей менять резину по сезону. Нарушителей намерены штрафовать.