Названы лучшие электрические внедорожники для семей: топ-6

В современном мире люди все больше предпочитают электрические автомобили. Они экологичны и сделают ваше путешествие максимально комфортным.

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Если у вас большая семья, то следует обратить внимание на трехрядные внедорожники. Make Use Of составил подборку семейных авто.

Rivian R1S

Этот внедорожник создан на базе пикапа R1T. Он имеет достаточно места для всей семьи благодаря просторному салону и трем рядам сидений, обшитых веганской кожей. В машину может поместиться до семи человек. Автомобиль оснащен большим передним и задним багажниками, что добавляет место для хранения вещей. Второй и третий ряды сидений можно сложить. Цена R1S начинается от $78 000.

Tesla Model X

Это самый большой внедорожник Tesla. Версия Model X славится своей производительностью благодаря 120 лошадиным силам. Это позволяет разгоняться автомобилю до 100 км/ч за 2,5 секунды. Автомобиль может перевозить до семи человек и имеет легкий доступ к пассажирам сзади благодаря открывающимся вверх дверям в форме соколиного крыла. Они позволяют легко выйти в местах с узким проходом или, когда возле вас стоит другой автомобиль. Также вы можете подзарядить свои гаджеты в машине, потому что там есть быстрая зарядка на 36 ВТ. Стандартная Model X стоит $98 490.

Mercedes EQB

Вместительный электрический внедорожник, вмещающий до семи человек. Это универсальный семейный автомобиль, в котором можно откинуть второй и третий ряды сидений. Максимальная скорость – 160 км/ч. Высоковольтная литиево-ионная батарея является основным источником энергии для электропривода EQB. Она располагается в нескольких модулях в полу автомобиля, что выгодно с точки зрения безопасности и экономии места. Цена EQB начинается от $52 750.

Tesla Model Y

Это самый безопасный электромобиль, вмещающий до семи человек. Автомобиль имеет пятизвездочный рейтинг от Национальной администрации безопасности дорожного движения. Салон обшит веганской кожей. Каждое из сидений второго ряда складывается, что отлично подходит для размещения любого типа предметов. Цена Model Y стартует от $50 490.

Mercedes-Benz EQS SUV

Самый большой электрический внедорожник Mercedes-Benz. Если вы желаете соединить в машине место и роскошь, то эта модель подходит вам. Этот автомобиль имеет, пожалуй, самый роскошный интерьер среди электрических внедорожников. Второй ряд сидений можно оборудовать индивидуальными сенсорными экранами для каждого пассажира, что позволит им пользоваться ими самостоятельно без помощи водителя. Одним из отрицательных моментов внедорожника EQS является отсутствие переднего багажника. Базовое авто стоит $104 400.

NIO ES8

Это большой электрический внедорожник с тремя рядами сидений для шести пассажиров китайского производителя. Он известен своей технологией замены батарей, которая позволяет намного быстрее заменить целую батарею, чем ждать полной перезарядки. Дизайн авто минималистичен и сдержан, но сделан из качественных материалов. Пятизонный климат-контроль обеспечит индивидуальный комфорт для каждого пассажира. Цена Nio ES8 стартует от $75 000.

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