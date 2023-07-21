Лучше чем Duster: новый кроссовер Renault удивил ценой

Renault готовит новый бюджетный кроссовер по привлекательной цене. Для многих покупателей этот автомобиль окажется лучше чем Duster, ведь сумеет разместить в салоне семь человек.

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Французское издание L’argus сообщило, что новый кроссовер Dacia Bigster, который на данный момент разрабатывает Renault, будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки.

Кроссовер Bigster будет достигать в длину 4,6 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест.

Концептуальный автомобиль, который предвещал появление серийной модели, показали еще в 2021 году. Известно, что бюджетный кроссовер, который отправится в продажу, практически полностью повторит дизайн прототипа.

В топовом исполнении модель получит цифровой щиток приборов и панорамную крышу, которая является неотъемлемым атрибутом семейного автомобиля. Также для Bigster предложат гибридное исполнение.

Технические характеристики еще держат в секрете. Выход новинки на рынок ожидается в 2025 году, почти сразу после презентации следующего поколения Duster.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новой модели Skoda, которую компания готовит для семей. Новинка также получит гибридную силовую установку.