Доступный семейный автомобиль Skoda показали до премьеры

Новое поколение Skoda Superb 2024 модельного года показали на официальных фото до премьеры. Производитель также поделился некоторой информацией о предстоящей новинке, которая позиционируется как доступный семейный автомобиль.

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Skoda рассекретила некоторые данные на своем сайте. Несмотря на то, что новую машину показали на фото, автомобиль все еще демонстрируют в камуфляжной пленке, чтобы не раскрывать все детали дизайна.

Но сразу можно отметить, что перед нами большой универсал Skoda Superb. Длина кузова равна 4912 мм при колесной базе 2841 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1481 мм. Автомобиль стал крупнее в сравнении с предшественником.

Покупателям предложат плагин-гибрид Superb, который сможет преодолевать 100 км пути исключительно на электротяге. Также будут доступны стандартные варианты: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л. с.), 2,0 л (265 л. с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Официальная премьера новой Skoda Superb ожидается в ноябре. Тогда производитель полностью рассекретит дизайн новинки и расскажет все детали.

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