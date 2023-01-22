Лобовое стекло в авто расмерзнется мгновенно: в сети рассказали о трюке для водителей

Зимой водители тратят много времени, чтобы разморозить лобовое стекло. Иногда, не имея возможности долго ждать, водитель решает отправляться в путь с замерзшими стеклами, что значительно ухудшает видимость, создавая аварийную ситуацию.

Видео дня

Издание Express рассказало об интересном лайфхаке. Эксперты Driving Test Success подчеркнули, что водители могут очистить лед, просто включив вентилятор лобового стекла автомобиля.

Установка максимального значения приведет к мгновенному таянию льда.

Этот лайфхак занимает минимум времени. Как только лобовое стекло станет чистым, можно включить нормальный режим кондиционирования. Перед этим советуют избавиться от лишней влаги, вытерев воду тряпкой.

В сети TikTok пользователи одобрили простой совет.

Также можно включить теплый воздух и обогрев зеркал, чтобы лед быстро растаял.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как часто можно мыть авто зимой, чтобы не вызвать коррозию.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.