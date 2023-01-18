Как часто можно мыть авто зимой и как предотвратить коррозию

Зимой следует особенно осторожно мыть авто. Химические реагенты, используемые дорожными службами в борьбе с гололедом и налипанием снега на дорогах, могут оседать на кузове, вызывая коррозию.

Видео дня

Относительно необходимости частой мойки авто зимой среди водителей нет единого мнения. Как правильно мыть авто в холодное время года, чтобы предотвратить коррозию, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда нужно мыть авто зимой

При нулевой температуре воздуха и при условии ежедневного использования авто, эксперты советуют мыть его не чаще нескольких раз в неделю.

Необходимо регулярно очищать автомобиль от химических реагентов, которыми посыпают дорогу от гололеда и снега. Едкая дорожная грязь, в составе которой обычно техническая соль – очень опасная и агрессивная для металла смесь, которая приводит к повреждению лакокрасочного покрытия и разрушению резины. Смесь соли, выхлопных газов и грязи может стать причиной появления ржавчины.

Разумеется, коррозию сразу трудно заметить. Но это вопрос времени. Регулярное влияние кислот и химии приведет к появлению маленьких коричневых капель, на которые можно не обратить внимание. А уже через несколько сезонов эти "точки" будут резко увеличиваться, расширяться и разрастаться.

Избавиться от ржавчины очень тяжело. Придется выложить немалую сумму. А по завершении, вероятно, нужно будет перекрашивать авто.

Более того, техническая соль на дорогах оказывает негативное влияние на хромированные элементы, диски, арки, пороги и т.д. На них возникают черные пятна.

Как часто следует мыть авто

Прежде всего, следует придерживаться элементарных правил. Не нужно мыть авто вручную при минусовой температуре – потом придется бороться с примерзлой дверью, замком или багажником. К тому же, это может повлечь за собой появление трещин на пластике или резине. Из-за резких перепадов температур есть вероятность, что потрескается лакокрасочное покрытие, ведь в микротрещины будет забиваться вода, которая под влиянием минусовой температуры превратится в лед. В таком случае следует мыть машину в хорошем отапливаемом гараже и качественно ее высушить, прежде чем выезжать на дорогу.

Итак, авто нужно мыть, используя специальные средства и тёплую воду. От горячей воды на морозе потрескается краска и может лопнуть стекло. К примеру, эксперты советуют нанести на кузов активную пену и оставить ее на несколько минут. Грязь и соли вскоре отойдут.

Не забывайте про арки, пороги, днище. Там чаще всего накапливаются вредные отложения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие авто лучше всего подходят для зимы.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.