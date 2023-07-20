Китайцы предложили дешевый автомобиль для заработка

Коммерческий BYD ETP3 оказался дешевым автомобилем. Китайский электрокар выходит на рынок по низкой цене. Такой доступный транспорт для мелкого бизнеса – отличный вариант для заработка.

Видео дня

По данным Motor.es, под глобальным именем ETP3 для Европы скрывается модель, которая на домашнем китайском рынке известна как BYD M3. Цена электрического фургона – от 28 490 евро.

Длина компактного фургона BYD ETP3 составляет 4460 мм при колесной базе 2725 мм, ширина – 1720 мм, а высота равна 1875 мм. При этом в кузове можно разместить груз объемом 3,5 куб. м и массой 805 кг.

В движение китайскую новинку приводит электромотор мощностью 136 л.с. Батарейный блок получил емкость 44,9 кВтч. Запас хода равен 238 км. Разгон до 100 км/ч занимает 13 с. На этой отметке ограничена максимальная скорость. Но коммерческому автомобилю больше и не нужно.

К тому же компактные размеры и небольшой запас хода намекают, что подходящая среда для работы фургона – городская местность с небольшими скоростями и короткими расстояниями. Однако, стоит отметить, что при максимальной нагрузке и без того небольшая дальность пробега будет стремительно снижаться.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом китайском кроссовере, который проверили в важном испытании. Он справился, но на пределе.