Дешевый китайский кроссовер справился с важным испытанием

Электромобиль Dongfeng Seres 3 – дешевый китайский кроссовер. Автомобиль подвергли важному испытанию, с которым он справился. Это удивительно, ведь от машин из Китая (особенно доступных) подобных результатов не ожидают.

Видео дня

Специалисты Teknikens Värld проверили электрический кроссовер Dongfeng Seres 3 в так называемом лосином тесте. Испытание представляет собой разгон по прямой, резкую смену траектории перед неожиданным препятствием и возврат в прежнее направление движения.

Тест симулирует ситуацию, когда перед автомобилем, движущемся на высокой скорости, выбегает лось, которого необходимо объехать. Отсюда и название. Распространенная ситуация для скандинавских стран.

Однако умение автомобиля справляться с подобной ситуацией важно во всем мире. На дороге внезапно может появиться любое животное, ребенок, велосипедист или другой автомобиль.

Dongfeng Seres 3, который стоит менее 30 000 долларов, разогнали до 72 км/ч, на которых автомобиль справился с испытанием. Это нижний порог скорости для успешного теста. Однако на более высоких скоростях кроссовер все же терял управление.

OBOZREVATEL уже рассказывал о доступных китайских автомобилях, поведение которых проверили в случае возможного ДТП. Результаты удивили.