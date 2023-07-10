Какие авто лучше всего подходят для семьи: подборка 2023 года

Покупка авто под нужды целой семьи требует учета не только таких параметров как практичность, экономичность и безопасность. Речь идет также о надежности, ведь дети в машине являются дополнительным фактором риска и о них нужно позаботиться отдельно.

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Британское издание Auto Express провело опрос о надежности семейных автомобилей и составило десятку лучших моделей 2023 года. Результаты базируются на опыте водителей, которые лично сталкивались с перечисленными автомобилями и поделились своими впечатлениями от них.

Volkswagen T-Roc

Кроссовер от Volkswagen радует своих владельцев не только общей надежностью, но и стильным спортивным дизайном. Типичные неисправности могут возникнуть с электрической системой, комплектом безопасности и качеством внутренней отделки, но все эти проблемы покрывает трехлетняя гарантия. На дороге это надежный и вместительный автомобиль, в котором будет удобно всем членам семьи.

Citroen C4

Владельцы хэтчбека хвалят его за общую экономичность, разумные эксплуатационные расходы, функции безопасности и надежность. Он отличается качеством сборки и удачным интерьером и экстерьером. Он одновременно хорошо выглядит, легок в управлении и недорог в обслуживании.

Kia Ceed

Семейный хэтчбек отмечают за качество сборки экстерьера и интерьера. А еще его неоднократно называли одним из лучших автомобилей своего класса на рынке. Дополнительный бонус – одна из самых длительных стандартных гарантий от производителя, целых 7 лет.

Skoda Kodiaq

Кроссовер снискал славу практически безотказной рабочей лошадки, которая справится со всеми задачами, выпадающими на долю семейного внедорожника. Он красив снаружи и удобен внутри, а еще легок в обслуживании и безопасен. А что еще нужно для семьи?

Lexus UX

Название японского бренда уже стало синонимом безопасности, надежности и качества сборки. И новый городской кроссовер тоже получил высокие оценки, в частности, за работу двигателя и коробки передач. Он предсказуем и надежен, а еще производитель дает на него дополнительную гарантию.

Nissan Leaf

Электромобиль не поражает водителей своими скоростными характеристиками или запасом хода, однако в качестве семейного автомобиля он зарекомендовал себя очень хорошо. В частности, его отмечают трансмиссию, общее качество и надежность. А также разумные, как для машины с электрическим двигателем, эксплуатационные расходы.

Lexus NX

Как и UX, Lexus NX отлично проявил себя во всех областях. Владельцы оказались очень довольны его общим качеством, безопасностью и надежностью. Некоторые отмечали, что не могут представить себе лучший автомобиль для повседневной семейной жизни.

Mazda CX-5

Владельцы кроссовера хвалят его за удобство, пониженный уровень шума и вибраций в салоне и стильный вид. Что в сочетании с низкими эксплуатационными расходами делает его одним из самых лучших семейных автомобилей.

Toyota Prius

В топ лучших авто для семьи попал и японский гибрид, надежность которого обеспечивает ему высокие места в самых разных рейтингах. Prius отмечают за способность проезжать поразительные расстояния, не вызывая никаких проблем у водителя. А также за высокий уровень безопасности и экономное обслуживание.

Subaru Outback

Кроссовер от японского автобренда в этом году возглавил несколько рейтингов надежности. Владельцы хвалят японский автомобиль за его общее качество сборки, прочность и способность выдерживать повседневные нагрузки. Что крайне важно для использования в качестве именно семейного автомобиля. Приобрести его можно как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой.

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