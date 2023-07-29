Как выбрать моторное масло для авто: советы водителям

Чтобы двигатель вашего авто сохранил хорошую работоспособность на долгие годы и тысячи километров, ему нужно подобрать качественное и подходящее по характеристикам моторное масло. Как правило, его характеристики регулирует инструкция к автомобилю. Но можно разобраться со всеми нюансами и самостоятельно, чтобы никогда не ошибаться с выбором.

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OBOZREVATEL поинтересовался рекомендациями профессиональных механиков. И вот на что они посоветовали обращать внимание.

Как определить нужную вязкость

От вязкости масла зависит, как оно будет смазывать двигатель в разных температурных условиях. Поскольку в зимние морозы оно становится более густым, а в летнюю жару – более жидким. Степень вязкости определяются по спецификации SAE и маркируются с применением буквы W, то есть Winter – зима. На упаковках с технической жидкостью можно увидеть такие маркировки как 5W-40, 10W-40 и т.д. Цифра, стоящая перед буквой W, обозначает, как легко масло будет поступать к деталям двигателя в холодном режиме и сколько энергии аккумулятора будет израсходовано на привод стартера (вязкость при 40°С). После тире в этом обозначении указан летний класс вязкости. Он указывает, каким будет этот показатель при температуре двигателя 100°С.

Автопроизводители допускают использование масла с вязкостью, отличающейся от рекомендуемой в ту или иную сторону на 5-10 единиц. Поскольку зимы в Украине относительно теплые, то выбирать масло с очень низким зимним показателем не нужно. А вот "летний" показатель можно брать и из максимально разрешенных инструкцией к автомобилю.

Как выбрать класс качества

Класс качества – это показатель, по которому можно определить пригодность масла для работы в двигателях с определенной нагрузкой на детали. С каждым последующим поколением авто эти требования возрастают, поэтому подбирать жидкость нужно не ниже определенного класса. Также более новые разработки могут быть безопасными для катализаторов и фильтров выхлопной системы, обеспечивать правильное сгорание горючего в цилиндрах, помогать экономить топливо и имеют некоторые другие дополнительные функции.

На рынке можно найти несколько стандартов класса качества масел. Среди них встречаются API, ACEA, JASO, ILSAC. В Украине наиболее распространен стандарт Американского института нефти API. Он разделяет эти жидкости на те, которые предназначены для бензиновых двигателей – они относятся к категории S и дизельных – это категория С. Внутри каждой из категорий существуют классы. Их обозначают буквами латинского алфавита, начиная с А.

Самый распространенный класс масел для дизельных двигателей – это CF. Они могут использоваться в высокофорсированных дизельных двигателях, как оборудованных турбонаддувом, так и без него.

При выборе также важно учитывать, чтобы масло было совместимо с современными системами очистки выхлопных газов (ограниченный уровень SAPS). Еще один принципиальный показатель для дизельного двигателя – это чтобы жидкость не вредила сажевому фильтру DPF в выхлопе.

Что касается бензиновых двигателей, то здесь классификация более сложная. По API здесь выделяют несколько классов – SJ, SL, SM, SN и наиболее современный SP. Последний является наиболее стабильным, имеет меньшую летучесть и хороший ресурс для увеличенного срока эксплуатации до замены. Но насчет последнего нужно учитывать рекомендации автопроизводителя.

Делиться по классу качества масла могут таковыми по системе АСЕА. Здесь для бензиновых двигателей предназначена категория А, для дизельных – В, а к категории С относятся масла с низким содержанием золы, совместимые с современными системами нейтрализации отходящего газа – речь идет о ранее упомянутых дизельных DPF и бензиновых TWC. Цифровой индекс в классификации АСЕА обозначает класс качества масла, например ACEA C3, ACEA C4 и так далее.

Важно иметь в виду, что некоторые современные масла, разработанные для использования в машинах с многоступенчатыми системами очистки выхлопа, нельзя использовать в двигателях старых поколений. Сверяться при выборе следует с инструкцией к конкретному авто.

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