Как быстро охладить машину летом: действенный трюк

Летние путешествия на автомобиле не у всех вызывают приятные ощущения. Ведь в салоне может быть очень жарко.

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Помочь проблеме может трюк с обычным кухонным полотенцем. О лайфхаке узнал и рассказывает OBOZREVATEL.

Правильно расположенное полотенце может усилить эффект от действия автомобильного кондиционера. Для этого влажную ткань нужно разместить на решетке, из которой прибор выдувает охлажденный воздух. Испарение воды из полотенца ускорит процесс понижения температуры. Но придется следить, чтобы оно постоянно оставалось увлажненным. Сухое полотенце здесь не принесет никакой пользы.

Также автомобильные эксперты дали несколько советов по правильному использованию автомобильного кондиционера.

Не включайте охлаждение сразу. Сначала проведите проветривание салона машины, чтобы он не был раскаленным, затем проедьтесь несколько минут с открытыми окнами и только после этого поднимите окна и включите кондиционер.

Отрегулируйте температуру на кондиционере правильно. Выберите режим постепенного охлаждения салона. Это поможет сэкономить топливо. Также выбирайте температуру с отклонением всего 5-6 градусов от температуры воздуха на улице. Это поможет уберечь организм от отрицательного действия резкого перепада температур.

Не направляйте поток кондиционированного воздуха на водителя или пассажиров. Лучше всего направлять его вверх – так прохлада распространится по всему салону равномерно.

Регулярно обслуживайте кондиционер. Своевременная замена фильтров и ремонт позволят поддерживать кондиционер постоянно в рабочем состоянии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лайфхаке, который помогает сильно ускорить охлаждение авто с помощью кондиционера.

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