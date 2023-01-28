Сколько стоит техосмотр авто в 2023 году: расценки для разных видов транспорта
Украинским водителям в 2023 году в случае принятия нового законодательства снова придется проходить техосмотр авто. И отдать за эту процедуру нужно будет более тысячи гривен.
Обязательный техосмотр грузовиков осуществляют только спецпункты контроля, сертифицированные в госорганах. Сколько будет стоить техосмотр в 2023 году, разбирался OBOZREVATEL.
В ходе техосмотра проверяется исправность шин и колес, мостов, стекла и зеркал, защитных устройств, стеклоочистителей, омывателей стекла, внешних световых приборов, рулевой и тормозной систем, рамы, кузова, двигателя, сцепного устройства.
Техосмотр, согласно постановлению Кабмина № 137 от 30.01.2012, обязателен для:
1. легковых автомобилей, эксплуатируемых для пассажирских и грузовых перевозок для получения прибыли;
2. грузовиков, имеющих подъемность до 3,5 т и прицепов к ним.
Вышеуказанные пункты касаются транспортных средств старше 2-х лет.
3. Если грузовик имеет грузоподъемность свыше 3,5 т, техосмотр производится независимо от возраста авто.
4. Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим ФЛП и юридическим лицам и используемые с прибыльной целью, должны пройти техосмотр.
Какая цена техосмотра в 2023 году
Стоимость техосмотра будет варьироваться в зависимости от типа и массы транспортного средства.
Минимальная цена, которую нужно будет отдать за техосмотр в 2023 году – 1120 грн за легковой автомобиль.
Стоимость осмотра автобуса свыше 5 тонн обойдется в 1344 грн.
Еще дороже выйдет цена грузовика массой более 12 тонн – 1440 грн.
Следует отметить, если в машине установлено ГБО, стоимость техосмотра возрастет, ведь его проверка и инспекция будет проводиться и оплачиваться отдельно.
За проверку прицепов придется заплатить от 1120 грн., за модели более 10 тонн – 1322 грн.
Часто ли нужно проходить техосмотр
Такси, независимо от возраста автомобиля, должны проходить техосмотр каждый год.
Автобусы и спецтранспорт должны проходить процедуру 2 раза в год.
Каждые 2 года должны проводить техосмотр грузовика до 3,5 т и прицепов к ним, имеющих срок эксплуатации более 2 лет. Если грузоподъемность достигает более 3,5 т, грузовики и прицепы проходят техосмотр ежегодно.
Также каждые 2 года следует проводить техосмотр легковушек/прицепов ФЛП и юридических лиц, эксплуатируемых для получения прибыли.
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