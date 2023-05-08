Как убрать царапины на авто без покраски: способы для маленьких и больших повреждений

Даже самые осторожные и аккуратные водители часто замечают, что на авто появились царапины. Существует множество факторов, которые могут спровоцировать механические повреждения лакокрасочного покрытия.

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Неглубокие потертости и царапины можно убрать даже без окрашивания. О самых популярных способах удаления маленьких и больших повреждений читайте в материале OBOZREVATEL.

Как избавиться от поверхностных потертостей и микроцарапин

Мелкозернистая полировальная паста или полироль, содержащий абразивный порошок, помогут избавиться от поверхностных потертостей и микроцарапин.

По словам специалистов, лучше использовать восковой полироль. Но длительных результатов от столь экстренного косметического способа ожидать не стоит. Дефекты со временем снова появятся, поэтому периодически нужно будет повторять процедуру.

Также можно использовать абразивную пасту. Тщательно вымойте автомобиль и полностью его высушите. С помощью влажной тряпки очистите царапину от пыли и грязи и протрите ее досуха. Только теперь можно наносить абразивную пасту на полировальный круг. Полировать трещины и царапины нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте.

Лайфхаки от глубоких царапин

Открытый металл подвержен появлению коррозии, поэтому глубокие царапины следует удалять оперативно, чтобы потом в качестве неприятного бонуса не решать проблему ржавчины. Коррозия быстро увеличит глубину повреждения.

В качестве "экстренной помощи" можно использовать описанную выше процедуру полировки. Эксперты советуют также попробовать специальный акриловый карандаш.

Как пользоваться акриловым карандашом

Шаг 1. Вымойте машину, обезжирите и зачистите царапину от грязи и пыли.

Шаг 2. Эксперты советуют использовать малярную ленту. Ее нужно наклеить на участки вокруг дефекта. Это поможет во время работы не выходить за пределы царапины.

Шаг 3. Подберите правильный цвет акрилового карандаша и нанесите его кисточкой на поцарапанное место. Акриловый карандаш должен засохнуть уже через 20-30 минут.

Важное предостережение: после использования акрилового карандаша не рекомендуют мыть авто в течение следующих десяти дней. Это нужно, что не нарушить процесс полимеризации. А если поверхность снова случайно повредилась, можно через 10 дней повторить процедуру.

Чем убрать царапины на стекле

От царапин на стекле специалисты советуют использовать специальную полировальную машинку. Она быстро и эффективно устранит дефекты. Во избежание запотевания перед работой следует заранее открыть окна. На полировальную машинку наносим пасту и слегка проходим по поврежденной поверхности несколько раз. Не стоит сильно давить. В конце нужно протереть поверхность и смыть остатки пасты со стекла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о простом лайфхаке, который поможет сделать так, чтобы в машине всегда было чисто.

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