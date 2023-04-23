Как сделать, чтобы в машине всегда было чисто: гениальный лайфхак

Сохранить порядок в салоне автомобиля может быть непросто, ведь иногда у водителя возникает потребность избавиться от мелкого мусора, что на ходу сделать не так просто. Поэтому бардачок и другие уголки могут быстро забиваться бумажками, пакетиками, стаканчиками и т.д. И происходит это до тех пор, пока водитель может выдерживать превращение салона авто в хаос.

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OBOZREVATEL рассказывает о маленьком лайфхаке, который поможет расстаться с этой проблемой раз и навсегда. Всего одна миниатюрная вещь изменит все в корне.

В салоне следует установить специальное автомобильное мусорное ведро. Оно имеет миниатюрные размеры и устроено таким образом, чтобы надежно удерживать отходы внутри даже на ходу. К тому же такая емкость как правило водонепроницаема, поэтому даже влажный мусор тоже не станут проблемой.

Стоит такой гаджет совсем немного и не занимает лишнего места в салоне. Вместо этого очень способствует порядку внутри машины.

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