Как сделать шумоизоляцию в авто и удивить друзей: инструкция

Усилить шумоизоляцию в автомобиле можно несколькими проверенными способами. Таким образом, по словам экспертов, шумоизоляцию в бюджетном авто можно поднять до премиум-класса.

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Излишний шум создает много неудобств и дискомфорта во время езды. Поэтому OBOZREVATEL подготовил несколько лайфхаков для автовладельцев, ведь качественная дополнительная виброизоляция способна сделать процесс вождения значительно приятнее.

Вполне логично, что громче шумит двигатель, ведь именно там происходит больше всего процессов взаимодействия. Агрегаты с валами и шестерни создают вибрации и шум. Часто лишние звуки издает подвеска. Есть еще так называемые "усилители" шума – шланги, тросики, жгуты.

На обивку и кузов эксперты советуют на нести и вибродемпфирующие и шумопоглощающие материалы. Делать это следует поэтапно.

С помощью тяжелого битумного материала можно заглушить большие плоские панели. Обычно у него есть клеевой слой с одной стороны и защитная фольга с другой. Лучше выбирать более толстую пластину – так она лучше будет прокатываться валиком с внутренней стороны кузова и панелей обивки.

После виброизоляции следует произвести шумоизоляцию панелей. Поможет специализированный шумопоглощающий материал для авто. Его следует клеить толстым слоем на виброизоляцию. Таким образом можно и предотвратить коррозию, ведь этот материал не впитывает влагу.

Если клипсы крепления деталей пересыхают, это может создать лишний шум. Речь идет о панелях, жгутах, проводах, тросах, шлангах и т.д. Износ и старение материалов, которыми на заводе обматывали провода для предотвращения стучания по металлу и пластику, также являются причиной появления шума.

Эксперты рекомендуют произвести комплексное обесшумивание зоны.

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