Сталкивается каждый водитель: названы 10 самых распространенных поломок в авто

Даже осторожные и бережные водители часто сталкиваются с неожиданными поломками авто. Перегрев двигателя, износ аккумулятора, скрип в тормозах – далеко не полный список причин обратиться в автосервис.

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Если вы заметили, что расход топлива начал существенно расти – следует как можно быстрее показать авто специалистам. О самых распространенных поломках, которые могут застигнуть вас врасплох, читайте в материале OBOZREVATEL.

Проблемы с перегревом

В более новых моделях авто эта проблема встречается реже. Но б/у транспортные средства со значительным пробегом часто "подвержены" таким поломкам. Эксперты говорят, что это, скорее всего, связано с системой охлаждения или с проблемами с двигателем.

Аккумулятор быстро садится

Проблемы с генератором или электроникой могут стать причиной частых циклов разрядки аккумулятора. Всем известно, что частые циклы разрядки-зарядки сокращают срок эксплуатации батареи. По статистике, нормальный период работы аккумулятора – 80-100 тысяч км или в среднем 3-4 года.

Увеличение расхода топлива

Обратите внимание: если в вашем авто внезапно вырос уровень расхода горючего – следует срочно обратиться к специалистам. Причин может быть много – от неисправности в работе датчиков до износа лямбда-зонда.

Check Engine

Это тревожный сигнал, следует немедля проверить состояние работы двигателя. Check Engine – значит, в электронном блоке управления двигателем уже зафиксированы коды ошибки. Причин может быть множество.

Смешивание топлива и воздуха

Если поломка произошла в системе воспламенения или топливной системе, может случиться смешивание топлива и воздуха в неверных пропорциях.

Прокол шины

Спуск колеса – одна из самых распространенных проблем. Эксперты советуют регулярно менять шины каждые 15 тысяч км.

Тормоза скрипят

Это может быть первым "симптомом" серьезной поломки, поэтому обратитесь к специалистам. Тормозная система не должна издавать необычных звуков.

Проблемы с генератором

Водителям следует регулярно проверять состояние аккумулятора, ведь он отвечает за всю электронику.

Поломка стартера

Поломка стартера – тоже очень распространенная проблема, но многие не обращают на это внимание при техосмотре. Стартеры для запуска авто часто ломаются.

Необычная вибрация руля

Если вы почувствовали, что руль авто начал необычно дрожать или вибрировать – пора обратиться на ТО. Вариантов поломок здесь может быть много: это неисправности в элементах подвески, подшипников, покрышек или руля.

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