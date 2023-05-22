Как распознать битое авто: простой, но эффективный метод

При покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться, что это не восстановленная после серьезной аварии машина. Ведь в таком случае вы приобретете себе не средство передвижения, а кучу проблем. Поэтому важно знать, по каким признакам определить битую машину.

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением экспертов на этот счет. И рассказывает о простом лайфхаке, который позволит выяснить этот важный нюанс с помощью простого предмета – обычного магнита. Подойдет даже сувенирный – из тех, что цепляют на холодильник.

Магнит позволит точно определить, являются ли металлическими окрашенные детали машины. Дело в том, что восстановление поврежденных деталей часто происходит с применением других материалов – не оригинального металла, из которого производится автомобильный кузов. Итак, если магнит хорошо прилипает к машине во время предпродажного осмотра, значит поводов для волнения не так много. Вы имеете дело с оригинальными металлическими деталями.

И наоборот, если магнит не пристает, это повод заподозрить, что автомобиль ранее испытывал серьезные повреждения и после этого прошел серьезный ремонт с восстановительными работами. В таком случае лучше подробнее поинтересоваться историей выбранной машины.

Впрочем, этот способ имеет несколько исключений. Так магнит может не прилипать к полностью оригинальным деталям, покрытым шпатлевкой или другими плотными материалами.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что нужно сделать после покупки подержанного авто.

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