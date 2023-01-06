Как правильно тормозить зимой: безопасные советы

Зимой водителям следует быть особенно аккуратными на дороге. Резкое торможение, особенно при заносе, может только усугубить ситуацию.

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Прежде всего, нужно соблюдать безопасную дистанцию, ведь зимой тормозной путь в разы растет. Об основных советах, которые не стоит забывать в холодное время года, читайте в материале OBOZREVATEL.

Тормозной путь

Безопасная дистанция и правильная скорость – залог безопасного вождения.

При осадках, особенно при гололедице тормозной путь автомобиля возрастает в несколько раз. Даже если вы куда-то очень торопитесь, не пытайтесь всех обогнать. Это создаст опасность не только для вас, но и для пешеходов и других водителей. Двигайтесь на разрешенной скорости и не нарушайте правила дорожного движения.

Правила безопасности

Обязательно следует регулярно проверять исправность тормозной системы. Обратитесь к специалистам в сервисный центр, если сомневаетесь в надежности тормозов.

Самое ужасное, что можно сделать на дороге при гололедице – резко надавить на тормоза. Поэтому аварийную ситуацию лучше предотвратить, соблюдая ПДД.

Если на скользкой дороге резко надавить на тормоз, автомобиль станет неуправляемым. Он начнет неконтролируемо скользить.

Антиблокировочная тормозная система, которую устанавливают на большинство авто, предназначена для предотвращения полной остановки колес.

Чтобы правильно тормозить при опасных погодных условиях, эксперты советуют убрать ногу с педали газа и перейти на более низкую передачу.

Скользкая дорога

Если стекло автомобиля внезапно запотело, водителю следует быть осмотрительным. Это указывает на то, что температура воздуха за окном резко снизилась и дорога, в случае предварительно влажной погоды, стала скользкой.

Об опасности можно узнать, проведя проверку сцепления колес с дорогой. Резко нажмите на педаль тормоза, убедившись, что это не создаст аварийной ситуации. Если вы заметили, что тяговые колеса пробуксовывают – значит начался процесс обледенения покрытия.

Если случилась аварийная ситуация

Руль необходимо поворачивать в сторону заноса. Как уже отмечалось, резкое торможение усугубит ситуацию. В заднеприводных авто следует снизить обороты двигателя. В переднеприводных – наоборот, обороты советуют увеличить. Сила тяги на колесах поможет спасти автомобиль, если случился занос.

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