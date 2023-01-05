Что делать, если авто застряло в снегу или на льду: спасательный лайфхак

При снежной погоде водителей больше всего беспокоит риск забуксовать. Как вытащить авто, если оно застряло в снегу или на льду – непростой вопрос. Впрочем, полезный лайфхак нашелся в TikTok.

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Им поделилась пользовательница Кэти Педрайес, которая дает советы молодым мамам, в том числе по вождению автомобиля. Она порекомендовала воспользоваться ковриками из салона машины, которые можно подложить под потерявшие сцепление колеса. В таком случае колесо почувствует контакт с поверхностью и авто снова станет управляемым. "Не забудьте потом подобрать коврик", – посоветовала Кэти.

В комментариях подписчики подбросили несколько дополнительных лайфхаков. В частности, посоветовали сыпать под колеса наполнитель для кошачьего туалета или немного снизить давление в шинах.

Также важно учитывать, какая коробка передач стоит в вашей машине – механическая или автоматическая. Так на механике выезжать из снежной ловушки надо через постепенную раскачку авто. Для начала убедитесь, что передние колеса машины стоят прямо, если у вас заднеприводная модель. Если же у вас передний привод, можно покрутить руль, чтобы найти положение, при котором вы почувствуете – колеса сцепились с дорогой. Далее убедитесь, что вы не сели на днище. Если машина "легла пузом", вычистите из-под нее снег. Затем последовательность действий такова:

выровняйте колеса, включите заднюю передачу и трогайтесь, мягко нажимая на газ;

когда авто сдвинется с места, отпустите педаль газа и дайте ему откатиться назад;

повторите плавное движение вперед.

Держать ногу на педали нужно почти до того момента, пока колеса не начнут буксовать. Буквально за мгновение до этого отпускайте ее. Так вы утрамбуете рыхлый снег и машина снова поедет.

Если не хватает разгона, чтобы преодолеть снежную горку, отъезжаете немного назад и на первой передаче двигаетесь вперед. Это позволит одновременно увеличить амплитуду раскачки и создать достаточно плотную площадку, на которой можно будет двигаться.

Если же ваша машина имеет автоматическую трансмиссию, вы наверняка попытаетесь воспользоваться антипробуксовочной системой ASR. Но она не всегда может быть полезна. В таком случае алгоритм должен быть следующим:

выключите ASR;

переведите селектор в положение N, а затем – D, педаль газа на этом этапе не трогайте;

трогайтесь с места и в момент, когда машина остановится, сразу жмите на тормоза, не убирая ногу с педали газа. В этот же момент отпустите газ, оставляя тормоз нажатым. И дальше переключаете передачу на R;

после этого снова газуйте, отпустив тормоз – получится небольшой откат назад. Когда автомобиль словно замирает, снова нажимаете на тормоз.

Это также поможет раскачать машину. Соответствующие действия нужно повторять, пока она не выедет на твердую поверхность.

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