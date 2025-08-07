Как правильно разъехаться? Непростая задача для водителей

Проезжая перекресток с трамвайными путями, водитель всегда должен быть особенно внимательным, ведь рельсовый транспорт обычно пользуется приоритетом, и это важно учитывать. Но действительно ли вы хорошо знакомы со всеми требованиями ПДД и исключениями из них, касающимися таких ситуаций?

Проверить свои знания предлагает YouTube-канал "За! Правилами" в формате теста. Задание заключается в том, чтобы определить, в какой последовательности должны проехать три участника движения: красный автомобиль, следующий прямо через трамвайные пути; синяя машина, водитель которой хочет повернуть налево, пересекая пути; и трамвай, движущийся поперек траекторий обеих машин. Выбрать предлагается из шести вариантов очередности проезда:

трамвай, красное авто, синее; трамвай, синее авто, красное; синее авто, красное, трамвай; синее авто, трамвай, красное; красная машина, синяя, трамвай; красное авто, трамвай, синее.

Описанный в задаче перекресток является регулируемым, поскольку на нем установлены светофоры. Зеленый свет, который горит на нем, позволяет красному и синему авто двигаться в любом направлении. В то же время для трамвая включен красный свет, но дополнительная секция светофора с зеленой стрелкой все же позволяет ему двигаться прямо. То есть все трое водителей одновременно имеют разрешение на движение.

Хотя в целом трамвай имеет преимущество в движении, в данном случае ситуация подпадает под исключение. Согласно пункту 16.9 ПДД, если стрелка на дополнительной секции светофора светится вместе с желтым или красным сигналом, водитель обязан уступить дорогу тем транспортным средствам, которые едут с других направлений. Это означает, что трамвай здесь, согласно ПДД, уступает дорогу обоим автомобилям.

Относительно того, кто из водителей легковушек имеет преимущество, следует обратиться к пункту 16.6. Он гласит, что водитель, который поворачивает налево или разворачивается на зеленый свет, должен пропустить трамвай попутного направления, а также встречные транспортные средства, движущиеся прямо или направо. Следовательно, красный автомобиль, едущий прямо, имеет преимущество перед синим, который поворачивает налево.

Таким образом, порядок проезда будет такой: сначала красное авто, затем синее, а после них — трамвай. Правильным ответом был пятый вариант.

