Как избавиться от влаги в авто: спасительный способ

Излишняя влажность в авто – не только неудобный, но и опасный нюанс, ведь может привести к появлению плесени. Конденсация возникает, когда температура внутри автомобиля существенно отличается от температуры на улице.

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Многие факторы могут вызвать появление влаги – от пролитой в салоне жидкости до не до конца закрытых окон и проникших капель дождя. Горячий воздух в салоне, контактируя с влагой, охлаждается и конденсируется, а затем образует водяной пар – вследствие этого запотевает лобовое стекло. Издание Sante Plus опубликовало спасательные способы, которые помогут избавиться от излишней влаги в автомобиле.

Соль хорошо поглощает влагу

Доступные и дешевые ингредиенты пригодятся в борьбе с постоянным запотеванием окон. Эксперты советуют всегда хранить соль в салоне авто. Лучше купить герметичный пластиковый контейнер, чтобы соль не промокла и не рассыпалась.

Некоторые водители имеют привычку насыпать соль в холщовые мешки (иногда заменяют их носками) и завязывать у окон автомобиля.

Лайфхак с кошачьим наполнителем

Вам понадобится:

носок

клейкая лента

кошачий наполнитель

В старый носок насыпьте кошачий наполнитель. Главное – тщательно заклеить носок, чтобы наполнитель не высыпался. Этот лайфхак поможет быстро и качественно впитать лишнюю влагу.

Эксперты также рекомендуют добавить небольшие пакетики кремнезема, который, как известно, борется с влажностью в автомобилях.

Используйте пищевую соду

Если у вас нет осушителя воздуха, можно положиться на производительность пищевой соды, которая легко удалит избыток влаги. В дополнение ко всем моющим и дезодорирующим свойствам, сода также является очень эффективным природным поглотителем влаги.

В небольшую коробку или чашку насыпаем немного соды и ставим ее у окна. После этого закрываем все окна и двери. Спустя некоторое время сода поглотит влагу и нейтрализует неприятные запахи.

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