Как сэкономить на обслуживании авто весной: простые советы

Существенно сэкономить на обслуживании автомобиля можно, если регулярно проверять и устранять неисправности. Все запланированные мероприятия следует проводить заранее, так будет шанс предотвратить проблемы, которые ощутимо ударят по кошельку в будущем.

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Как минимум, эксперты советуют проверять уровень масла и состояние тормозной системы. Что рекомендуют делать, чтобы сэкономить на обслуживании авто весной, разбирался OBOZREVATEL.

Уровень масла и других жидкостей

Чтобы сохранить двигатель в рабочем состоянии и защитить авто от поломок, следует регулярно проверять уровень моторного масла. Не стоит забывать и об охлаждающей жидкости, которая предназначена для контроля температуры нагрева двигательных деталей при любых погодных условиях.

Фильтры и свечи зажигания

Своевременная проверка свечей зажигания и фильтров поможет транспортному средству работать более экономно и эффективно.

Тормоза и шины

Обязательно убедитесь, что тормозная система работает без перебоев. Также специалисты советуют проверять состояние шин.

Багажник

Если вы привыкли возить в багажнике много хлама – эксперты советуют избавиться от этой привычки и очистить авто от лишнего. Дело в том, что дополнительный вес может увеличивать расход топлива.

Манера управления

Умеренное управление важно, прежде всего, как основа безопасного вождения. Резкие разгоны и торможения, а также высокая скорость увеличивают уровень расхода горючего и влекут за собой дополнительные заносы авто.

Элементарный ремонт

Заменить лампочки или расходные материалы можно самостоятельно, но при условии, что у вас есть нужные инструменты и знания.

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