Илон Маск предположил, что электрокары Tesla подешевеют еще сильнее

Цены на электромобили Tesla снижаются для борьбы с конкурентами. Илон Маск предположил, что такую политику можно продолжить в условиях нестабильной экономики.

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Слова миллиардера приводит BBC. Tesla отчиталась о снижении прибыли из-за жесткой конкуренции. На этом фоне Илон Маск предположил, что цены на электрокары компании могут продолжить падение, поскольку мировая экономика переживает "неспокойные времена".

Акции Tesla падают, при этом автомобили дешевеют в США, Европе и Китае. Компания сообщала о снижении рентабельности до минимального уровня за четыре года.

Маск рассматривает необходимость дальнейшего удешевления электромобилей Tesla. Он убежден, что снижение цен для повышения продаж в ущерб прибыли – правильная стратегия в условиях высокой конкуренции.

В то же время инвесторы обеспокоены дальнейшим снижением цен. В этой связи падение акций компании и ее рентабельности не выглядят надежными тенденциями.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самом дешевом транспортном средстве Tesla, которое поступило в продажу по цене менее 2000 долларов. Продавать электромобиль в США запретили после несчастного случая, однако новинка поступила на китайский рынок.