Самая дешевая Tesla за 1680 долларов поступила в продажу

Новый электромобиль Tesla Cyberquad for Kids – компактный квадроцикл, который является самым дешевым транспортным средством компании по цене 1680 долларов. Необычная машина отправилась в продажу.

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Об этом сообщает Carscoops. Интересно, что заказы на Tesla Cyberquad for Kids начали принимать в Китае. При этом в США, где продажи стартовали еще в 2022 году, купить электрический квадроцикл уже нельзя.

Дело в том, что американские продажи электрокара остановили, признав транспортное средство не соответствующим федеральным стандартам безопасности. Это произошло после того, как женщина травмировала плечо во время поездки вместе со своим сыном.

Компания позиционирует новинку как квадроцикл для детей возрастом 8-12 лет. В движение Tesla Cyberquad for Kids приводит электромотор мощностью 0,48 л.с. Маленькая батарея обеспечивает запас хода на уровне 13 км.

Восполнить заряд батарейного блока можно за 1,5 ч. Максимальная скорость – всего 8 км/ч, но для детского транспортного средства больше и не нужно. Дизайн выполнен в стиле угловатого пикапа Cybertruck.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Tesla появился неожиданный соперник из Китая. Новый электромобиль получил выдающиеся характеристики и привлекательную цену.