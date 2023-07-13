Худшие автомобили всех времен: рейтинг неудачных машин. Фото

Современные производители автомобилей с каждым разом пытаются создать более удобное и комфортное авто. Но были случаи, когда машины вообще не соответствовали ожиданиям водителей, а компании стараются не упоминать о своих изобретениях.

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Такие авто имели ужасный вид и кучу недостатков. Engineerine составил список худших автомобилей всех времен (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

20 место – AMC Pacer – 1978

Такой автомобиль получил название среди водителей "аквариум на колесах". Закругленная форма и большое стекло – это необычное решение дизайнеров, которое неприятно удивило покупателей. AMC был снят с производства после пяти лет продажи.

19 место – Trabant P50 – 1957

Trabant P50 – это уникальная машина, потому что в ней не было оборудовано ни стоп-сигналов, ни указателей поворота. Двухдверный автомобиль имел максимальную скорость – 100 км/ч.

18 место – Aston Martin Cygnet – 2011

Aston Martin разработал экономичный городской автомобиль из-за новых требований Европейского Союза по среднему уровню выбросов вредных веществ. Чуть больше чем через два года существования Cygnet компания прекратила его производство. Максимальная скорость – 170 км/ч. Объем двигателя – 1,3 литра.

17 место – Chevy Vega – 1971

Алюминиевый двигатель этого автомобиля потреблял слишком много масла. Генеральный директор Chevrolet признался, что это не самая лучшая машина, потому что она сломалась на тестовом заезде. Автомобиль стал широко известен из-за ряда проблем, связанных с его техникой, надежностью, безопасностью, склонностью к ржавчине и долговечностью двигателя.

16 место – PT Cruiser Convertible – 2005

Данный 2-дверный кабриолет оснащался специальной "спорт-защитой", что придает жесткости при езде. Мощность – 115 лошадиных сил, объем двигателя – 1,6 литра. Кабриолет был официально снят с производства 21 декабря 2007 года.

15 место – Suzuki X90 – 1995

Двухместный автомобиль имел непривлекательный дизайн. X90 выпускали три года, пока модель не сняли с продаж в 1997 году. Мощность – 96 лошадиных сил, объем двигателя – 1,6 литра.

14 место – Cadillac Cimarron – 1982

Салон автомобиля был сделан из дешевых тканей и аксессуаров. Мощность – 89 лошадиных сил, объем двигателя – 1,8 литра.

13 место – BMW Isetta – 1955

Это трехколесное городское транспортное средство с одноцилиндровым двигателем мощностью 12 лошадиных сил, пожалуй, самый неудачный немецкий автомобиль. Isetta был плохим транспортным средством с одной передней дверью и без задней передачи. Пассажиры не могли выйти из машины, когда она была припаркована носом в другое транспортное средство.

12 место – Saturn Ion – 2003

Этот четырехдверный автомобиль имел плохие показатели. Покупатели жаловались на переключение коробки передач. Максимальная скорость – 175 км/ч, тип двигателя – бензин.

11 место – Ford Pinto – 1971

Этот автомобиль мог загореться в результате столкновения на низкой скорости без какой-либо причины. Компания Ford возместила ущерб покупателям на 50 миллионов долларов.

10 место – Lincoln Continental Mark IV – 1972

Этот автомобиль не отличался высокой динамикой, а его капот сравнивали с палубой авианосца. Автомобиль рассчитан на клиентов, которых не волновали цены на бензин.

9 место – Reliant Robin – 1973

Автомобиль имел только три колеса, два были расположены сзади, а одно впереди. Это делало его нестабильным во время езды. Однако у машины было много фанатов в то время.

8 место – Ford Mustang II – 1974

Mustang II был оборудован 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль был снят с производства в 1978 году. Современные поклонники Mustang II часто расценивают этот автомобиль, как темную страницу в истории компании.

7 место – FSO Polonez – 1978

FSO Polonez считается одним из самых ненадежных и визуально непривлекательных автомобилей. Авто имеет пять дверей. Максимальная скорость – 155 км/ч.

6 место – Citroen Pluriel – 2003

Кроме того, что крышу нужно снимать вручную и это занимает много времени, ее трудно потом установить обратно. Все это похоже на сборку конструктора.

5 место – BMW X6 – 2009

Автомобиль, который выглядит и ездит как седан, но при этом обладает высокой посадкой водителя и грубостью внедорожника. BMW X6 не впечатляет своими показателями и дизайном.

4 место – Lexus SC 430 – 2002

Как для автомобиля со "спортивным" видом, Lexus выдает всего 300 лошадиных сил. Этого совсем недостаточно, чтобы справиться с массивным весом Lexus. С ценником $61 055 и счетом за обслуживание, более чем вдвое превышающим эту сумму, люди, разумеется, ожидают от этого автомобиля чего-то необычного.

3 место – Pontiac Aztek – 2001

Передняя часть Aztek выглядит так, будто General Motors спроектировала внедорожник, а затем решила отрезать капот от Pontiac Grand Prix и наклеить его сверху.

2 место – Yugo GV – 1985

Yugo – это коммунистический автомобиль югославского производства. После выпуска в США в 1985 году по цене $3 990, Yugo быстро стал классическим примером фразы "вы получаете то, за что платите".

1 место – Eagle Premier – 1989

Eagle Premier не предлагает ничего выдающегося или необычного. Дизайну не хватает стиля, а само авто не вызывает восхищения.

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