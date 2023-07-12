Какие авто имеют самый низкий расход топлива: модели, которые нужно реже заправлять

Экономичность автомобиля в те времена, когда стоимость топлива растет, является определяющим фактором для его выбора. От этого зависит, как скажется покупка машины на дальнейшем формировании семейного бюджета. Небольшие на первый взгляд отличия в расходе разными моделями топлива в долгосрочной перспективе могут принести очень существенную экономию.

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Издание GOBankingRates составило список автомобилей 2023 модельного года с лучшей топливной экономичностью. При этом машины разделили на типы и в каждом из них определили своих лидеров. Ведь у городской малолитражки и большого внедорожника не только разный расход горючего, но и разные задачи и области применения.

Легковые автомобили

Это самый экономичный класс автомобилей. Однако эффективность расхода топлива сильно зависит от типа легковушки.

Nissan Sentra – расход топлива 7,1 л. на 100 км;

– расход топлива 7,1 л. на 100 км; Acura Integra – 7,1 л. на 100 км;

– 7,1 л. на 100 км; Kia Forte – 6,9 л. на 100 км;

– 6,9 л. на 100 км; Volkswagen Jetta – 6,7 л. на 100 км;

– 6,7 л. на 100 км; Nissan Versa – 6,7 л. на 100 км;

– 6,7 л. на 100 км; Toyota Corolla – 6,7 л. на 100 км;

– 6,7 л. на 100 км; Kia Rio – 6,5 л. на 100 км;

– 6,5 л. на 100 км; Honda Civic – 6,5 л. на 100 км;

– 6,5 л. на 100 км; Hyundai Elantra – 6,3 л. на 100 км;

– 6,3 л. на 100 км; Mitsubishi Mirage – 6 л. на 100 км.

Кроссоверы

Кроссоверы предлагают комфорт и ходовые качества легковых автомобилей в сочетании с мощностью внедорожника. Соответственно, это более требовательные к количеству горючей машины. Хотя при этом они предлагают большее внутреннее пространство, повышенную проходимость и еще ряд преимуществ.

Nissan Kicks – расход топлива 7,1 л. на 100 км;

– расход топлива 7,1 л. на 100 км; Toyota Venza – 7,1 л. на 100 км;

– 7,1 л. на 100 км; Nissan Rogue – 7,1 л. на 100 км;

– 7,1 л. на 100 км; Toyota Corolla Cross – 7,3 л. на 100 км.

Траки и пикапы

Этот класс автомобилей предназначен в первую очередь для перевозки грузов, поэтому они используют больше горючего, чем более легкие типы. Но при этом они надежны, функциональны и эффективны. Нередко в таком авто можно перевозить и до шести пассажиров, то есть их вместительность действительно самая большая.

Honda Ridgeline – расход топлива 11,2 л. на 100 км;

– расход топлива 11,2 л. на 100 км; Toyota Tacoma – 11,2 л. на 100 км;

– 11,2 л. на 100 км; Ford Ranger – 10,2 л. на 100 км;

– 10,2 л. на 100 км; Hyundai Santa Cruz – 10,2 л. на 100 км.

Гибриды

Сочетание традиционного двигателя внутреннего сгорания и электрической силовой установки делает эти машины более экономичными и экологичными. Как правило, топливо они тратят очень эффективно.

Hyundai Santa Fe Hybrid – расход топлива 6,9 л. на 100 км;

Toyota Highlander Hybrid – 6,5 л. на 100 км;

– 6,5 л. на 100 км; Kia Sorento Hybrid – 6,3 л. на 100 км;

– 6,3 л. на 100 км; Hyundai Tucson Hybrid – 6,2 л. на 100 км;

– 6,2 л. на 100 км; Toyota Prius – 4,3 л. на 100 км.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топе автомобилей, которые могут проехать наибольшее расстояние после загорания индикатора низкого уровня топлива.

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