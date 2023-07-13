Почему электромобиль можно с комфортом использовать каждый день

Электромобили давно не являются экзотикой и отлично подходят для ежедневной эксплуатации. Модели без двигателя внутреннего сгорания можно с комфортом использовать в любое время для решения повседневных задач.

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Авторы Lifehacker привели аргументы, благодаря которым отказ от горючего топлива в пользу розетки является разумным выбором, если автовладелец готов к переменам.

Почему стоит выбрать электрокар на каждый день:

Дорогой бензин и дизель; Достаточный запас хода на одной зарядке; Мощные станции для быстрой зарядки.

Остановимся подробнее на каждом моменте.

1. Стоимость топлива

Бензин и дизель в последнее время подорожали на АЗС во всем мире. Даже несмотря на то, что в некоторых странах цены на топливо стабилизировались, украинцы отлично знают, что такое дорогая заправка. Эксперты всегда приводят электрокары как способ сэкономить вместо расходов на покупку топлива.

2. Запас хода на одной зарядке

Новые электромобили от известных производителей в среднем предлагают запас хода на уровне 300-350 километров. Более чем достаточно для ежедневной эксплуатации.

А некоторые модели даже оснащаются небольшим двигателем внутреннего сгорания, который в конкретном случае называют "расширителем дальности хода". Мотор работает как генератор для электродвигателя. Это позволяет проехать еще больше, если батарея разрядилась.

3. Мощность зарядных станций

Самые мощные терминалы для зарядки электромобилей пагубно влияют на батарею, если злоупотреблять частыми зарядками. Но при необходимости так можно сэкономить время и получить приблизительно 100 км пробега за 30 минут.

OBOZREVATEL уже рассказывал о других автомобилях, которые отлично подходят для ежедневной езды – они предлагают самый скромный расход топлива.