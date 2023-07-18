Ford отменил самую дешевую модель, которую покупали миллионы. Фото

Производство Ford Fiesta завершается. Это самая дешевая модель американской компании на глобальном рынке, и ее решено убрать из ассортимента дилерских центров.

Видео дня

Как сообщает Dailymail, компактную модель Ford Fiesta производили беспрерывно в течение 47 лет. За это время автомобиль разошелся тиражом более 22 миллионов экземпляров. При этом, например, в Великобритании это самый регистрируемый автомобиль.

За свою 47-летнюю карьеру Fiesta сменила семь поколений, первое из которых появилось в 1976 году. Это был компактный и простой хэтчбек для людей, не готовых потратить крупную сумму на новую машину.

Однако со временем автомобиль становился крупнее, безопаснее и технологичнее. В седьмой генерации для модели предлагали широкий список оснащения, из которого покупатели могли выбрать современные системы обеспечения комфорта и безопасности.

Теперь производство доступной машины утратило рентабельность. Оснащение компактной Fiesta дорогим оборудованием, которое требуется сегодня для обеспечения высоких экологических стандартов, оказалось слишком дорогим процессом.

Два последних экземпляра модели, сошедших с конвейера в немецком Кельне, останутся у автопроизводителя для распространения по внутренним музеям и выставкам.

Однако, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ford Fiesta получит преемника в виде компактного электромобиля. Его разработают совместно с Volkswagen.