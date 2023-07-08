Держитесь от таких авто подальше: какие машины считают ненадежными

Автоэксперты провели интересный опрос и на основе информации, полученной более чем от 300 000 владельцев автомобилей, определить рейтинг ненадежных авто 2023 года. В список вошли Ford F-150 Hybrid, Hyundai Kona Electric, Nissan Sentra, Ford Explorer и Chevrolet Bolt.

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Издание Top Speed опубликовало также аутсайдеров рейтинга – топ-5 авто, которые считают слишком проблематичным в эксплуатации. Сюрпризом является то, что Mercedes впервые по версии Consumer Reports вошел в этот список.

Chevrolet Bolt EUV

Прогнозируемая надежность: 1/5

EUV использовал аналогичную базовую структуру и стиль, что и Bolt, но внешне он теперь больше напоминает внедорожник, чем автомобиль. Эксперты предполагают, что изменение дизайна направлено на увеличение продаж, но автопроизводитель не решил основных проблем с эксплуатацией. Consumer Reports отметили, что модель имеет ощутимый угловой крен. У Bolt EUV также были проблемы с электродвигателем, электроникой и утечками воздуха/воды.

Chrysler Pacifica Hybrid

Прогнозируемая надежность: 1/5

Chrysler Pacifica Hybrid 2023 – в целом неплохая модель, однако одной из основных проблем, которую могут подтвердить все владельцы, испытатели и дизайнеры, является "хлюпание" педали тормоза. Эксперты говорят, что это не влияет на тормозную систему, но точно заставит задуматься, стоит ли выбирать эту модель. Пользователи также жаловались на неисправность проводов внутри трансмиссии.

Kia Sorento

Прогнозируемая надежность: 1/5

Kia Sorento 2023 года – отличный вариант для тех, кто хочет приобрести среднеразмерный кроссовер за сравнительно приемлемую цену. Однако автовладельцы жалуются на следующие поломки: треск стекла, потеря мощности, проблемы с кондиционером.

Nissan Pathfinder

Прогнозируемая надежность: 1/5

Nissan Pathfinder 2023, по данным Consumer Reports, очень хорошо реагирует на поворотах, невзирая на массивность дизайна. Владельцы утверждают, что Nissan Pathfinder просто не стоит потраченных денег, ведь трансмиссия имеет проблемы с переключением передач. Кроме того, были жалобы на антиблокировочную систему тормозов, систему привода и климат-контроль.

Mercedes-Benz GLE Coupe

Прогнозируемая надежность: 2/5

Когда вы платите от 60 000 до 120 000 долларов США за совершенно новый Mercedes, вы ожидаете, что качество будет соответствовать этой космической цене. Consumer Reports обнаружил, что GLE предлагал приятную езду и тихий салон, но владельцы авто жаловались на лишний шум и ощущение каждой маленькой неровности и ухабов на дорогах. По результатам исследования некоторые элементы управления лишь усложняли работу. Владельцы также сообщили о множестве проблем с электроникой автомобиля, двигателем, климатической системой и аппаратным обеспечением.

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