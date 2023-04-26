Если нужно беречь каждую каплю: при какой скорости авто тратит меньше всего топлива

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Поэтому для водителей особенно актуален вопрос экономии топлива. При какой скорости авто тратит меньше всего топлива – читайте в материале OBOZREVATEL.

Манера вождения

Есть много аспектов, влияющих на расход топлива, и манера вождения – одна из них. Гораздо больше топлива тратится в случае резких торможений и ускорений. Опытные водители доводят навыки вождения авто до автоматизма.

Расход топлива возрастает в случае:

езды на высокой скорости

резкого разгона

частого и резкого торможения

"экстремального" стиля вождения.

Для экономии расхода топлива следует приучиться к плавному равномерному вождению, без резких поворотов. Разогрев ДВС и внезапные разгоны влияют не только на уровень расхода топлива, но и на состояние двигателя.

По возможности следует не выезжать в город в час пик. В пробках расход топлива возрастает в разы.

Также эксперты советуют следить за техническим состоянием авто. Например, не полностью накаченные шины повлекут за собой рост расхода топлива.

Оптимальная скорость

Автоэксперты провели много исследований, пытаясь рассчитать оптимальное соотношение между скоростью транспортного средства и потреблением топлива. Швейцарский журнал "Automobile Revue" обнародовал результаты исследований по автомобилям, которые двигались со скоростью 60-180 км/ч.

Конфициент расхода топлива варьируется в пределах от 1,86 до 4,49. Величина зависит от многих факторов, в частности, крутящего момента ДВС, разных видов сопротивления, противодействия качению и т.д. В среднем экономия топлива вероятна при равномерном движении со скоростью от 60 до 90 км/ч. В частности, оптимальная скорость на трассах – 90 км/ч.

Мощные электроприборы

Часто водители забывают, что многие электроприборы при движении авто увеличивают расход топлива. Речь идет о мощных аудиоустановках, больших колонках, усилителях звука и т.д.

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