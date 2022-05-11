Volkswagen показал первые тизеры автомобилей Scout

Немецкий концерн VW Group объявил о возрождении американского бренда Scout. Новая компания будет выпускать электрические внедорожники и пикапы. Первый прототип покажу в будущем году, а серийный выпуск будет организован в 2026-м.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Все работы по созданию конструкции и дизайна будущих электромобилей марки Scout, а также их производство будет организовано в США.

Растущий спрос на электромобили заставляет автопроизводителей принимать достаточно неожиданные решения. Например, в немецком концерне Volkswagen неожиданно вспомнили о своих правах на торговую марку Scout. По этим именем в 60-80-е годы прошлого века компания International Harvester выпускала целое семейство внедорожников и пикапов.

Видео дня

1 июля прошлого года американский производитель вошел в состав грузового холдинга Traton, который в концерне VW отвечает за выпуск специализированной техники, грузовиков и автобусов на нескольких континентах, появились планы по использованию прав на полученные в результате слияния торговых марок.

Концерн намерен инвестировать в проект $1 млрд. На волне популярности возрожденных имен Bronco, Maverick и Hummer, идея использовать бренд Scout выглядит достаточно перспективно.

Предполагается, что Scout сможет ежегодно выпускать порядка 250 тысяч электрических пикапов и внедорожников. Если все пойдет по плану, то первые автомобили возрожденной марки появятся в 2026 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании возродили бренд Austin Healey.