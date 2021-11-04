Volkswagen показал официальный тизер электровена ID. Buzz

Немецкий концерн Volkswagen стремительно расширяет линейку электромобилей. Очередным представителем "зеленого" семейства станет электровен ID. Buzz, дебют которого намечен на будущий год.

На онлайн презентации электромобиля ID.5 компания показала предсерийную версию своего очередного автомобиля "на батарейках" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). В "зеленом" семействе ожидается прибавление в виде электровена ID. Buzz, одноименный прообраз которого показали еще в 2017 году.

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Новинка появится в двух вариантах – коммерческой и пассажирской. Машины уже проходят финальные дорожные испытания. Модель использует модульную электрическую платформу МЕВ, которая уже знакома по другим "батарейным" машинам бренда. Дизайн выполнен в стилистике других моделей семейства ID. В частности, автомобиль получил оригинальный бампер с характерной решеткой "в ромбиках", LED-фары, объединенные тонкой светодиодной лентой с крупной фирменной эмблемой.

ID. Buzz будет предложен в нескольких вариантах исполнения интерьера, колесной базы и силового агрегата. Ожидается, что покупатели смогут выбирать между различными батареями емкостью от 48 до 111 кВтч, а также одним или двумя электромоторами, которые обеспечат передний или полный привод соответственно. К 2025 году в компании планируют, что автомобиль сможет самостоятельно передвигаться по дорогам без помощи водителя. О такой технологии представители VW рассказали на прошедшем в середине октябре в Гамбурге Всемирном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам.

Премьера серийной версии ID. Buzz ожидается на европейском рынке в начале будущего года. Автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Ганновере. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила электромотор, который можно будет приобрести для последующей замены привычного ДВС.