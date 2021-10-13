Volkswagen показал беспилотный минивен на электротяге. Видео

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Volkswagen показал беспилотный минивен на электротяге. Видео

На Всемирном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам в Гамбурге компания Volkswagen представила ID.Buzz на автопилоте с различным функционалом, в том числе машины скорой помощи. Ожидается, что новинка выедет на дороги в 2025 году.

Немецкий Volkswagen готовится в будущем году начать серийное производство электрического минивэна ID.Buzz. Параллельно специалисты компании разрабатывают возможные варианты применения новинки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Версия скорой помощи на базе электромобиля ID.Buzz
Видео дня

В частности, на видео представлены варианты использования микроавтобуса в качестве такси, фургона для перевозки грузов, vip-шаттла и кареты скорой помощи. Все версии в зависимости от функциональных обязанностей имеют собственную окраску и оснащение. Например, салон беспилотного такси оборудован четырьмя индивидуальными креслами и столиком, в фургоне предусмотрено место для экспедитора, а в скорой установлено оборудование для оказания первой помощи пациенту. Доступ в салон будет осуществляться с помощью приложения на смартфоне, а на боковой стойке расположен сканер для идентификации личности.

Обивка сидений будет изготовлена из приятного на ощупь синтетического материала, который легко моется

По словам Терезы Шолль, дизайнера интерьеров компании VW, в автомобиле будет использоваться большое количество переработанных материалов, полученных из промышленных отходов и вторсырья. В частности, они будут использоваться для отделки и изготовления внутренних панелей салона, напольных ковриков и прочих элементов салона. Обивка сидений будет изготовлена из приятного на ощупь синтетического материала, который легко моется.

В настоящее время Volkswagen ведет тестовые испытания в Мюнхене беспилотного ID.Buzz

Ныне Volkswagen ведет тестовые испытания в Мюнхене беспилотного ID.Buzz. Он использует систему автономного управления, созданную компанией Argo AI. По словам Михаєля Обловски, члена правления подразделения Volkswagen Commercial Vehicles по информационным технологиям и финансам, процесс "похож скорее на марафон, чем на спринт".

В проекте также принимает участие компания MOIA, входящая в состав Volkswagen Group. С 2016 года она занимается разработкой ИТ-сервисов для транспортных экосистем для интернет-такси, райдпулинга/райдшеринга – совместного использования автомобилей. У компании уже есть успешный опыт эксплуатации электрического минивена MOIA на базе VW Multivan.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британские таксисты пересядут на электромобили Volkswagen.

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