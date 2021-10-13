Volkswagen показал беспилотный минивен на электротяге. Видео

На Всемирном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам в Гамбурге компания Volkswagen представила ID.Buzz на автопилоте с различным функционалом, в том числе машины скорой помощи. Ожидается, что новинка выедет на дороги в 2025 году.

Немецкий Volkswagen готовится в будущем году начать серийное производство электрического минивэна ID.Buzz. Параллельно специалисты компании разрабатывают возможные варианты применения новинки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В частности, на видео представлены варианты использования микроавтобуса в качестве такси, фургона для перевозки грузов, vip-шаттла и кареты скорой помощи. Все версии в зависимости от функциональных обязанностей имеют собственную окраску и оснащение. Например, салон беспилотного такси оборудован четырьмя индивидуальными креслами и столиком, в фургоне предусмотрено место для экспедитора, а в скорой установлено оборудование для оказания первой помощи пациенту. Доступ в салон будет осуществляться с помощью приложения на смартфоне, а на боковой стойке расположен сканер для идентификации личности.

По словам Терезы Шолль, дизайнера интерьеров компании VW, в автомобиле будет использоваться большое количество переработанных материалов, полученных из промышленных отходов и вторсырья. В частности, они будут использоваться для отделки и изготовления внутренних панелей салона, напольных ковриков и прочих элементов салона. Обивка сидений будет изготовлена из приятного на ощупь синтетического материала, который легко моется.

Ныне Volkswagen ведет тестовые испытания в Мюнхене беспилотного ID.Buzz. Он использует систему автономного управления, созданную компанией Argo AI. По словам Михаєля Обловски, члена правления подразделения Volkswagen Commercial Vehicles по информационным технологиям и финансам, процесс "похож скорее на марафон, чем на спринт".

В проекте также принимает участие компания MOIA, входящая в состав Volkswagen Group. С 2016 года она занимается разработкой ИТ-сервисов для транспортных экосистем для интернет-такси, райдпулинга/райдшеринга – совместного использования автомобилей. У компании уже есть успешный опыт эксплуатации электрического минивена MOIA на базе VW Multivan.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британские таксисты пересядут на электромобили Volkswagen.