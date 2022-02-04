В США предложили превратить Tesla Cybertruck в катамаран. Видео

Американский энтузиаст Энтони Даймонд из Сиэтла решил превратить электрический пикап Tesla Cybertruck в катамаран. Для этих целей он разработал и запатентовал тюнинг-кит.

Об этом сообщается на сайте изобретателя. Несмотря на тот факт, что Илон Маск в очередной раз подтвердил перенос запуска производства электропикапа, энтузиасты предлагают различные варианты для его доработки. Ранее мы писали о жилом модуле для модели, а вот Энтони Даймонд пошел еще дальше и решил превратить машину в плавсредство.

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Даймонд разработал два варианта реализации этой идеи. Первый комплект получил название Cybercat и позволяет превратить пикап в лодку. Второй вариант – Cybercat Foiler – имеет в комплекте подводные крылья, которые помогут улучшить динамические характеристики водного судна. Превратить электромобиль из наземного в водный можно будет всего за 5-10 минут, а справиться с этим сможет один человек без посторонней помощи.

Стоимость комплекта Cybercat – от 22 900 до 32 900 долларов, а Cybercat Foiler оценивает в 35 400-42 900 долларов. Цена зависит от количества моторов, которых можно установить от одного до пяти. Мотор развивает мощность 50 кВт (68 л.с.). Таким образом, наиболее тяговитая версия будет иметь в своем арсенале 340 "лошадок". По предварительным расчетам максимальная скорость Cybercat превышает 40 км/ч, а запас хода достигает 185 км. А благодаря подводным крыльям Cybercat Foiler может разгоняться до 64 км/ч.

Когда комплекты для трансформации появятся в продаже, пока не сообщается. Потенциальным покупателям предлагается подписаться на обновления и занять место в будущей очереди.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla Model S оказалась самым ненадежным электромобилем.