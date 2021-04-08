На базе Tesla Cybertruck создали кемпер CyberLandr, который полностью складывается

На базе Tesla Cybertruck, который до сих пор не вышел, создали кемпер CyberLandr. Он столь же инновационный по внешнему виду, функциональности и материалам, как и авто, для которого он построен.

В отличие от традиционных кемперов для пикапов, которые устанавливаются в багажный отсек и выступают над кабиной, CyberLandr полностью укладывается в отсек Cybertruck. Туда же, при сборке, его можно полностью спрятать. Об этом сообщает Motor1.

При разложении CyberLandr поднимается и становится полноценным, всесезонным, внесетевым автодомом со всеми удобствами, включая кухню, гостиную, спальню и отдельную ванную комнату.

Особенность дизайна CyberLandr в том, что он не влияет на аэродинамику автомобиля, устраняя тем самым большой недостаток, который имеют традиционные кемперы для пикапов или буксируемые машины. Он весит всего 545 кг, что меньше половины от максимального ограничения полезной нагрузки Cybertruck.

CyberLandr также полностью электрический, поэтому нет пахучих баллонов с пропаном или открытого пламя. И поскольку Cybertruck будет предлагать одни из самых доступных аккумуляторных батарей, кемпер не требует собственного источника питания. Он просто подключается к пикапу и распределяет энергию, полученную от щедрых солнечных панелей на 500 Вт, установленных на его раскладной крыше.

Жилая площадь разворачивается нажатием кнопки в специальном приложении. Она имеет две комнаты: большую гостиную, где можно есть и спать, и ванную комнату. Большая комната имеет красивую фарфоровую кухонную столешницу, похожую на мрамор, большую раковину и невидимую индукционную варочную поверхность. Также там есть небольшой холодильник и камера хранения. Для сидения есть два очень интересных стулья, которые можно выносить на улицу или раскладывать для сна.

Что касается развлечений, CyberLandr будет оснащен 32-дюймовым 4K смарт-телевизором/монитором со встроенными программами. Телевизор можно перенести на одну из трех поверхностей стены. Внутри есть объемный звук, и каждый дом на колесах оснастят собственной спутниковой антенной StarLink, чтобы получать скоростной интернет буквально в любой точке Земли (кроме Антарктиды).

Окна с двойным остеклением должны обеспечивать превосходную изоляцию, а также иметь электрохромное затмение, чтобы обеспечить полную конфиденциальность без потребности в жалюзи или шторах. Также кемпер оснащен 360-градусным наблюдением для обеспечения безопасности, а также внешним освещением, контролирующим движение.

Ванная комната оснащена подогревом пола, туалетом для сухой смыва с чашей, которая самоочищается, и рециркуляционным душем с четырехступенчатым фильтром.

Поскольку некоторые Tesla Cybertruck ожидают поставку в конце 2021 года, создатели CyberLandr должны быстро подготовить его к производству. Процесс осложняется тем, что окончательная форма и размеры пикапа еще не опубликованы. Поэтому, будут работать с прототипом, пока Tesla не представит автомобиль полностью.

CyberLandr оценили в 49 995 долларов, что соответствует уровню других кемперов премиум-класса на рынке. Сейчас можно зарезервировать один из них за 100 долларов и получить скидку на 5000 долларов за раннее вхождение в очередь. Также можно положить до 5000 долларов и получить акционную цену 39 995 долларов на ограниченное время, но доступны лишь 20 таких слотов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с Land Rover Defender сделали дом для кемпинга в ретро-стиле с просторным интерьером.