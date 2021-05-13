В Италии показали суперкар за 2 миллиона евро

В Турине состоялась мировая премьера нового итальянского суперкара Estrema Fulminea. Заявленная стоимость болида – от 1961000 евро.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Авторство проекта принадлежит молодой компании Automobili Estrema, основанной в 2020 году.

Новинка получила в свое распоряжение силовой агрегат, состоящий из четырех электромоторов суммарной мощностью 1500 кВт (2040 л.с.). Каждый двигатель отвечает за привод собственного колеса, обеспечивая модели полный привод и индивидуальное управление тягой на каждом колесе.

Вес автомобиля составляет всего 1500 кг, из которых основной вес приходится на батарею емкостью свыше 100 кВт. По словам создателей, автомобиль способен преодолевать на одной зарядке порядка 520 км по циклу WLTP. Кроме того, Estrema Fulminea способна разогнаться от 0 до 320 км/ч менее чем за 10 секунд.

Данные характеристики объясняются тем фактом, что автомобиль получит инновационную твердотельную литий-ионную батарею, поставлять которую будет бельгийская компания Avesta Battery & Energy Engineering. Соглашение между двумя производителями было подписано 1 марта нынешнего года.

Продажи обещают начать ориентировочно в третьем квартале 2023 года. Всего компания планирует изготовить 61 экземпляр суперкара.

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