Украинцы переключились с электромобилей на гибриды

По данным аналитиков компании IRS Group в феврале в Украине было зарегистрировано 1006 гибридов, а количество электромобилей составило всего 531.

Об этом сообщается в отчете маркетологов организации. Всего в минувшем месяце украинские номера получили 1547 электрифицированных машин.

Для сравнения, в январе в Украине было зарегистрировано 756 гибридных автомобилей и 501 полностью электрический. Таким образом, в феврале число гибридов выросло на 33%, а электромобилей – всего на 6%.

По итогам двух месяцев 2021 года среди гибридов первое место с огромным отрывом продолжает удерживать кроссовер Toyota RAV4, доля которого на рынке составляет 26%. Среди брендов традиционно лидирует Toyota, дола которой выросла за месяц з 46 до 49%

Что касается ЕV, то в этой категории пальма первенства второй месяц подряд принадлежит хэтчбеку Chevrolet Bolt EV, который отобрал ее у бессменного лидера прежних лет Nissan Leaf. Тем не менее, бренд Nissan смог нарастить свою долю на рынке и вернулся на лидерские позиции, разделив первую строчку рейтинга с американским Chevrolet. Оба бренда теперь имеют в своем активе по 25% от общего объема электрокаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по итогам 11 месяцев 2020 года Audi и Hyundai возглавили рейтинг самых востребованных новых электромобилей в Украине. Первую строчку рейтинга разделили сразу два бренда – Audi с моделью E-Tron и Hyundai с электрический версией модели Ioniq