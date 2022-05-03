Машины на автопилоте будут убирать китайские улицы

Китайские компании WeRide и Yutong Group представили совместный проект грузовика на электротяге, которые может передвигаться без помощи водителя. Первая партия уворочных машин отправилась убирать улицы одного из крупнейших мегаполисов Поднебесной.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль по уборке улиц Robosweeper отличается от своих собратьев тем, что не нуждается в водителе. Кроме того, он оснащен электроприводом, что делает его отличной альтернативой аналогам с традиционными ДВС, что особенно важно в таких крупных городах, как китайский Гуанчжоу (чтобы посмотреть видео, доскроллье новость до конца).

Видео дня

Robosweeper может подметать и поливать улицы, а также распылять дезинфицирующие средства по бокам и сзади кузова. Последняя функция особенно актуальна в условиях борьбы с пандемией коронавируса, очередная вспышка которго недавно привела к отмене международного автошоу в Пекине.

Новинка разработана усилиями специалистов компаний WeRide и Yutong Group. Это уже не первый совместный проект этих двух производителей. Ранее WeRide и Yutong создали автобус с автопилотом Robobus. Кроме того, компания принимала участие в других проектах по адаптации системы автономного управления на автомобилях – Robotaxi с Dongfeng и Robovan с Jiangling Motors. WeRide была основана в Гуанчжоу в 2017 году и с тех пор сумелы выйти на лидирующие позиции в области электронных систем автономного управления.

Robosweeper имеет привлекательный футуристический дизайн. За глубоко тонированным стеклом кабины располагаются многочисленные радары и датчики, обеспечивающие машине 4-й уровень автономного управления. Это означает, что автомобиль перемещается в пространстве совершенно самостоятельно, учитывая разметку, дорожные знаки, сигналы светофоров и окружающий трафик.

Контроль и управление парком автомобилей Robosweeper осуществляется через облачную платформу. Все этапы планирования маршрута, наблюдения и технического обслуживания для зарядки, пополнения запасов воды и сброса сточных вод могут выполняться без вмешательства человека, что повышает как эффективность, так и безопасность.

Первая партия Robosweeper уже курсируют в тестовом режиме по улицам Гуанчжоу. Если результаты испытаний будут благоприятными, компания сможет предложить их для муниципалитетов других городов Китая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская компания Baidu показала такси Robocar с автопилотом.