У кроссовера Mercedes-Benz GLB появился электрический 'двойник'

Электрический кроссовер Mercedes-Benz GLB презентовали на автомобильной выставке в Шанхае.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка – уже третий электрический кроссовер после EQC и EQA.

Электромобиль отличается от своего родственного GLB иными фарами и декоративной панелью вместо привычной для машин с ДВС решетки радиатора. Задние фонари соединены светодиодной перемычкой, а номерной знак перебрался с задней двери на бампер. За счет новых бамперов автомобиль стал на 50 мм длиннее (4684 мм). Кроме того, оптимизация формы кузова, днища и колесных дисков позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,33 до 0,28.

Дизайн интерьера новинка унаследовала от обычного GLB. Отличия коснулись лишь видоизмененной графикой на панели приборов и специальными разделами медиасистемы. Использование электрических компонентов потребовало изменений в креплении сидений, а также уменьшения объема багажника – по сравнению с GLB новинка может вместить на 75 л меньше (495 л). Со сложенным задним рядом "на борт" можно взять 1710 л (-95 л).

Первоначально покупателям будет предложена версия Mercedes-Benz EQB 350 4Matic. Она оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 292 л.с. и полным приводом. Питание для моторов обеспечивает батарея емкостью 80 кВтч. Она позволит кроссоверу преодолеть без остановки до 478 км по циклу WLTP. Заряжать автомобиль можно как от бытовой розетки, так и от терминалов постоянного тока мощностью до 100 кВт.

Позже семейство пополнят еще несколько версий, включая базовую EQB 250 c одним 190-сильным мотором и АКБ на 66,5 кВтч, а также версия с увеличенным запасом хода. Производство новинки будет организовано в Пекине и венгерском Кечкемете.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz презентовал флагманский электромобиль EQS. Первоначально на рынок выйдет две модификации – EQS 450+ (333л.с.) и полноприводный EQS 580 4Matic (524 л.с.). Позже компания планирует предложить версию мощностью 762 л.с.