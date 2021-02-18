Семейство Mercedes-Benz EQC пополнили две новые версии

Компания Mercedes-Benz представила новые модификации электрокара EQC – 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обе новинки будут оснащаться двумя тяговыми электромоторами, суммарная мощность которых достигает 408 л.с. Питание для них обеспечивает батарея емкостью 80 кВтч. Автомобили могут разгоняться до первой "сотни" за 5,1 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч. Запас хода достигает 420-460 км в зависимости от стиля езды и дорожных условий.

Спортивная версия EQC 400 4Matic AMG Line получила одноименный спорт-пакет, который включает черную радиаторную решетку Black Panel в глянцевом черном окладе, глянцевые черные декоративные вставки, передний спойлер, черный диффузор с хромированными вставками, 19-дюймовые диски AMG и корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова.

В салоне появились спортивный руль с отделкой кожей Nappa и перфорацией, кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные комбинированной кожей и микрофиброй c прострочкой серого цвета, особая отделка приборной панели, педали с черными резиновыми вставками, коврики AMG и пр.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic оценили в 66068 евро, а цена на спортивную версию EQC 400 4Matic AMG Line стартует с 73 208 евро. В Германии, благодаря государственной поддержке, новинки обойдутся покупателям на 7500 евро дешевле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на тестах замечен флагман электрической линейки компании Mercedes-Benz – лифтбек EQS, с которого удалили часть защитного камуфляжа. Новинка, дебют которой ожидается в это году, займет верхнюю строчку в иерархии электромобилей немецкого бренда.