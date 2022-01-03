Tesla реализовала рекордное количество авто в 2021 году

Американская компания Tesla установила очередной рекорд, реализовав в минувшем 2021 году 936172 электромобиля. Это на 187% больше, чем за 2020 год, когда продажи достигли 499550 авто.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В минувшем году компанией было изготовлено 24390 экземпляров Model S и Model X, а также 906032 Model 3 и Model Y. Особенно плодотворным для Tesla оказался четвертый квартал – компания выпустила 305840 автомобилей. Ожидается, что производство Tesla продолжит расти в течение 2022 года, когда оба ее завода в Техасе и Германии начнут выпускать кроссоверы Model Y.

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Напомним, что в 2023 году завод в Техасе начнется массовое серийное производство пикапа Cybertruck. В планах производителя также несколько других проектов, которые были отложены – грузовой тягач Semi и спортивный Roadster. Кроме того, специалисты активно работают над бюджетной моделью, которая будет занимать место на ступеньку ниже Model 3 и стоить около $25000.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla отзывает почти полмиллиона Model 3 и Model S.