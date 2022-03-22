Tesla открыла новый автомобильный завод в Германии

В Германии состоялась торжественная церемония открытия нового автомобильного завода компании Tesla – Gigafactory Berlin. В торжествах приняли участие Илон Маск и канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках мероприятия покупателям были переданы первые 30 машин.

Об этом сообщает DW. Несколько лет в компании Tesla предпринимали все усилия, чтобы уладить все претензии местных экологов, препятствовавших открытию предприятия. В результате в январе 2020 года началось строительство фабрики в Германии.

Gigafactory Berlin расположен на территории земли Бранденбург, которая окружает немецкую столицу. Инвестиции в строительство и организацию производства составили порядка 5 млрд евро. Первоначально с конвейера предприятия будет сходить электрический кроссовер Tesla Model Y. К 2025 году завод должен выйти на плановую мощность 500 тысяч машин и 50 ГВтч аккумуляторов в год, а штат сотрудников увеличится с четырех до двенадцати тысяч человек.

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В настоящее время Tesla выпускает электромобили на трех заводах – в США, Китае и Германии. В скором времени компания планирует открыть еще один завод в США.

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