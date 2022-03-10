Tesla сохранит зарплату украинским сотрудникам на 3 месяца

Согласно электронному письму, которое компания разослала сотрудникам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, украинские сотрудники Tesla, которые планируют вернуться, чтобы защищать свою страну, будут получать зарплату как минимум за три месяца.

Об этом сообщает CNBC. Сотрудники Tesla получили высокую оценку за помощь SpaceX, аэрокосмическому предприятию Илона Маска, в развертывании спутникового интернет-сервиса Starlink в Украине.

Среди прочего, команда Tesla Energy собрала и предоставила системы накопления энергии Tesla Powerwalls для работы оборудования Starlink в Украине. Сотрудники компании использовали инверторы и зарядные кабели, подаренные местными сертифицированными установщиками Tesla, для сборки систем Starlink и Powerwall. Они также изготовили на новом заводе Tesla в Германии кабели переменного тока из вторсырья для питания оборудования Starlink.

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Хотя Tesla не работает в Украине, компания сообщила, что около 5 тысяч украинских владельцев Tesla и других электромобилей смогут бесплатно заряжать транспортные средства на некоторых ее станциях Supercharger в Польше, Венгрии и Словакии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкая компания Porsche передаст 1 млн евро для поддержки украинских беженцев.