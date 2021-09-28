Суперкар Farnova Othello обещают разогнать до 420 км/ч

Китайская компания Farnova Automotive представила свое первое детище – электрический суперкар Othello. Новинку изготовят тиражом 200 экземпляров.

Об этом сообщает портал CarNewsChina. Авторство проекта принадлежит бизнесмену Го Гэлину, владельцу верфи Farnova Yacht из Шэнчжэня. В 2019 году он основал автомобильное подразделение и объявил о планах по созданию собственного суперкара на электротяге. В проекте принимала участие автомобильная компания Qiantu Motors из Пекина, которая несколько лет назад продемонстрировала электрокар Qiantu K50.

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Производство новинки должны наладить на мощностях совместного предприятия Farnova и Qiantu в городе Чанде в провинции Хунань. Состоятельный предприниматель Го Гэлин сколотил состояние на производстве яхт премиум класса, а также роскошных домов на колесах.

По данным производителя, Farnova Othello сможет разгоняться до первой "сотни" за 1,8 секунды, а максимальная скорость будет достигает 420 км/ч. Всего планируется изготовить 200 суперкаров стоимостью 1,86 млн юань ($288 тысяч).

Othello получит электрическую установку с двумя моторами суммарной мощностью 1835 л.с. Питание для них будет обеспечивать батарея емкостью 75 кВтч шведской компании Northvolt, а запас хода обещают до 600 км.

Размеры новинки – 4670/2080/1145 мм, а колесная база – 2670 мм. За счет использования композитных материалов вес машины – 1350 кг. Интересными особенностями модели являются активное заднее антикрыло и массивный диффузор. В салоне доминирует стилистика минимализма. Вся информация выводится на прозрачный проекционный экран, а для водителя и единственного пассажира предусмотрены анатомический "ковши" Recaro.

Производство суперкара намерены наладить уже в будущем году, а в 2023 компания пообещала представить электрические кроссовер и седан. Также в планах наладить выпуск футуристических автобусов Fano Lightweight 12M на электротяге с батареями от компании BYD и дизайном от "бывшего шеф-дизайнера Lamborghini". Правда, в Farnova не назвали имени этого джентльмена.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае показали электрокар за $4600.