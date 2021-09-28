В Китае показали электрокар за $4600

Китайская компания Hongrui представила компактный и доступный электромобиль Xiaohu. Его оценили в 29900 юань, что по нынешнему курсу составляет 4600 долларов.

Об этом сообщает портал Autohome. Новинка будет предложена в двух версиях – 2-местной и 4-местной. Первая партия из 500 экземпляров поступит в продажу на китайском рынке в октябре.

Оба автомобиля имеют кузов хэтчбек и получили симпатичный внешний вид. В дизайне преобладают округлые формы, а придать машине уникальный облик поможет двухцветная окраска.

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Габаритные размеры трехдверной модификации Hongrui Xiaohu FEV (Д/Ш/В) – 2920/1499/1610 мм, а колесная база достигает 1980 мм. "Пятидверка" немного крупнее – 3380/1499/1610 мм и 2440 мм соответственно.

Интерьер выполнен в двухцветной пастельной гамме. На торпеде расположили LCD-панель с двумя экранами в общем корпусе, а кнопки управления режимами вождения находятся на центральной консоли. Если сложить сиденья второго ряда, то объем багажного отделения увеличится до 681 л.

Автомобиль можно укомплектовать системой контроля за давлением в шинах, камерой заднего вида, двумя подушками безопасности, ABS с EBD и прочими опциями. Водитель может выбирать между экономичным и спортивным режимами.

Трехдверная версия оснащена электромотором мощностью 30 кВт и литий-ионной батареей емкостью 11,8 кВтч. С их помощью автомобиль способен преодолеть до 170 км. Для "пятидверки" предлагается двигатель мощностью 34 кВт и батареей аналогичной емкости. В этом случае на одном заряде новинка может проехать до 160 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае предлагают приобрести новый электрокар по ценой всего $100.