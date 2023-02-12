Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Бренд Ram, входящий в состав многонационального концерна Stellantis, открыл прием заказов на новый полностью электрический пикап. Выпуск Ram 1500 REV запланирован на 2024 год, а основными конкурентами модели станут Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В январе нынешнего года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Ram представила первую информацию и концептуальный образец будущей новинки. Спустя месяц компания показала предсерийный вариант 1500 REV, а презентация перед публикой состоится в рамках финала национального футбольного матча Super Bowl, который состоится в понедельник, 13 февраля.

Внешне Ram 1500 REV отличается от своих собратьев с ДВС "глухой" передней панелью с подсвечивающейся эмблемой и оригинальной LED-светотехникой спереди и сзади. Но в остальном электромобиль унаследовал "фамильные" черты современного пикапа Ram 1500.

В отличие от концепта автомобиль получит традиционный 5-местный салон. Интересной особенностью новинки станет дополнительный сенсорный дисплей для переднего пассажира, напоминающий аналогичное устройство на внедорожнике Jeep Grand Wagoneer. Также для пикапа разработали собственную графику и программное обеспечение для инфо-развлекательной системы, которую дополнили функциями контроля за работой электрического силового агрегата.

По своим функциональным возможностям Ram 1500 REV ничем не уступает собратьям с ДВС, мало того, он имеет дополнительное отделение для багажа под капотом и разъемы для подключения оборудования и аксессуаров, которые используют питание батареи авто. А еще автомобиль сможет буксировать прицеп массой до 4535 кг.

Ram 1500 REV использует платформу STLA, что позволит гарантировать запас хода свыше 500 миль (804 км). А благодаря возможности подключения бортовой системы к скоростным зарядным станциям мощностью до 350 кВт и напряжением до 800 В на пополнение энергии для преодоления следующих 100 миль (160 км) потребуется всего 10 минут.

Для предварительного заказа на новый электропикап компания открыла специальный сайт RamRev.com, на котором можно забронировать свой экземпляр с помощью депозита в $100. Производство и продажа Ram 1500 REV стартует в 2024 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ram представила новую версию самого мощного серийного пикапа 1500 TRX. Новинка, получившая название Sandblast Edition, была создана при участии знаменитого гонщика и шоумена Кена Блока.