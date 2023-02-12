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Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Сергей Иванов
Электромобили
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Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Бренд Ram, входящий в состав многонационального концерна Stellantis, открыл прием заказов на новый полностью электрический пикап. Выпуск Ram 1500 REV запланирован на 2024 год, а основными конкурентами модели станут Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В январе нынешнего года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Ram представила первую информацию и концептуальный образец будущей новинки. Спустя месяц компания показала предсерийный вариант 1500 REV, а презентация перед публикой состоится в рамках финала национального футбольного матча Super Bowl, который состоится в понедельник, 13 февраля.

Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Внешне Ram 1500 REV отличается от своих собратьев с ДВС "глухой" передней панелью с подсвечивающейся эмблемой и оригинальной LED-светотехникой спереди и сзади. Но в остальном электромобиль унаследовал "фамильные" черты современного пикапа Ram 1500.

В отличие от концепта автомобиль получит традиционный 5-местный салон. Интересной особенностью новинки станет дополнительный сенсорный дисплей для переднего пассажира, напоминающий аналогичное устройство на внедорожнике Jeep Grand Wagoneer. Также для пикапа разработали собственную графику и программное обеспечение для инфо-развлекательной системы, которую дополнили функциями контроля за работой электрического силового агрегата.

Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

По своим функциональным возможностям Ram 1500 REV ничем не уступает собратьям с ДВС, мало того, он имеет дополнительное отделение для багажа под капотом и разъемы для подключения оборудования и аксессуаров, которые используют питание батареи авто. А еще автомобиль сможет буксировать прицеп массой до 4535 кг.

Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Ram 1500 REV использует платформу STLA, что позволит гарантировать запас хода свыше 500 миль (804 км). А благодаря возможности подключения бортовой системы к скоростным зарядным станциям мощностью до 350 кВт и напряжением до 800 В на пополнение энергии для преодоления следующих 100 миль (160 км) потребуется всего 10 минут.

Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV

Для предварительного заказа на новый электропикап компания открыла специальный сайт RamRev.com, на котором можно забронировать свой экземпляр с помощью депозита в $100. Производство и продажа Ram 1500 REV стартует в 2024 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ram представила новую версию самого мощного серийного пикапа 1500 TRX. Новинка, получившая название Sandblast Edition, была создана при участии знаменитого гонщика и шоумена Кена Блока.