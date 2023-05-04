Стали известны первые подробности об электрическом Mini

Британская компания Mini готовится к дебюту электрической версии Mini Cooper нового поколения. Мощность новинки будет находиться в диапазоне от 184 до 218 л.с., а запас хода в зависимости от версии составит от 300 до 400 км.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Недавно компания поделилась информацией и иллюстрациями пятой генерации Mini c ДВС. Теперь стали известны подробности и об электрической версии трехдверного хэтчбека.

Покупателям будет предложены две версии модели – Cooper E и Cooper SE. По сравнению с предшественником новинка не только стала мощнее, но и обладает увеличенным запасом хода. Базовая версия Cooper E имеет в своем арсенале электромотор на 135 кВт (184 л.с.). А для более требовательных покупателей будет доступен Cooper SE, потенциал которого составляет 160 кВт (218 л.с.). По слухам, "заряженная" версия John Cooper Works будет еще мощнее.

Расположенная под полом литий-ионная батарея имеет емкость 40,7 кВтч у Cooper E и 54,2 кВтч – у Cooper SE. В результате запас хода на одной зарядке составит от 300 до 400 км. Напомним, что предшественник мог преодолеть 235 км, а батарея была на 32,6 кВтч.

По данным производителя, продажи актуальной версии электромобиля в прошлом году выросли на 25,5% (свыше 43 тысяч авто), она стала самой популярной моделью бренда. Ожидается, что новое поколение электромобиля сможет продолжить рыночный успех.

Электрические Mini Cooper E и SE будут выпускаться на предприятии компании в Лейпциге параллельно с новым поколением Mini Countryman. Выпуск должен начаться в ноябре нынешнего года. Кром того, в компании работают над созданием совершенно нового кроссовера Mini Aceman, дебют которого запланирован на 2024 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini займется переделкой классических хэтчбеков в электрокары, В рамках проекта Mini Recharged предлагается замена ДВС на электромоторы в моделях, изготовленных с 1959 по 2000 год.