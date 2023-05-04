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Стали известны первые подробности об электрическом Mini

Сергей Иванов
Электромобили
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Стали известны первые подробности об электрическом Mini

Британская компания Mini готовится к дебюту электрической версии Mini Cooper нового поколения. Мощность новинки будет находиться в диапазоне от 184 до 218 л.с., а запас хода в зависимости от версии составит от 300 до 400 км.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Недавно компания поделилась информацией и иллюстрациями пятой генерации Mini c ДВС. Теперь стали известны подробности и об электрической версии трехдверного хэтчбека.

Покупателям будет предложены две версии модели – Cooper E и Cooper SE. По сравнению с предшественником новинка не только стала мощнее, но и обладает увеличенным запасом хода. Базовая версия Cooper E имеет в своем арсенале электромотор на 135 кВт (184 л.с.). А для более требовательных покупателей будет доступен Cooper SE, потенциал которого составляет 160 кВт (218 л.с.). По слухам, "заряженная" версия John Cooper Works будет еще мощнее.

Стали известны первые подробности об электрическом Mini

Расположенная под полом литий-ионная батарея имеет емкость 40,7 кВтч у Cooper E и 54,2 кВтч – у Cooper SE. В результате запас хода на одной зарядке составит от 300 до 400 км. Напомним, что предшественник мог преодолеть 235 км, а батарея была на 32,6 кВтч.

Стали известны первые подробности об электрическом Mini

По данным производителя, продажи актуальной версии электромобиля в прошлом году выросли на 25,5% (свыше 43 тысяч авто), она стала самой популярной моделью бренда. Ожидается, что новое поколение электромобиля сможет продолжить рыночный успех.

Стали известны первые подробности об электрическом Mini

Электрические Mini Cooper E и SE будут выпускаться на предприятии компании в Лейпциге параллельно с новым поколением Mini Countryman. Выпуск должен начаться в ноябре нынешнего года. Кром того, в компании работают над созданием совершенно нового кроссовера Mini Aceman, дебют которого запланирован на 2024 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini займется переделкой классических хэтчбеков в электрокары, В рамках проекта Mini Recharged предлагается замена ДВС на электромоторы в моделях, изготовленных с 1959 по 2000 год.