Smart #1 поступил в продажу в Китае

Совместный немецко-китайский бренд Smart начал продажи в Поднебесной совершенно нового электрического кроссовера Smart #1. Базовая версия обойдется покупателю в 190 тысяч юаней ($28970), а за более дорогую комплектацию придется отдать 230 тысяч ($35070).

Об этом сообщает портал CarNewsChina. В Китае Smart #1 будет предложен в двух вариантах комплектации – Pro+ и Premium. Обе модели оснащаются электромотором, расположенным в задней части машины. Он развивает мощность 272 л.с. (200 кВт), а крутящий момент достигает 343 Нм. Питание для электромотора обеспечивает батарея емкостью 66 кВтч. Отличия между комплектациями заключаются в технологии SiC в электромоторе, обеспечивающим увеличенный запас хода 440 км по циклу WLTP. А версия Pro+ может преодолеть 420 км.

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В стандартную комплектацию вошла цифровая панель приборов с 9,2-дюймовым экраном, а за второстепенные функции и мультимедиа отвечает 12,8-дюймовый сенсорный дисплей. Кроме того, вся оперативная информация выводится на всплывающий дисплей. Кроме того, автомобиль может заряжаться на скоростной станции мощностью до 150 кВт, а также получил комплекс систем безопасности Pilot ADAS с адаптивным автопилотом второго уровня.

Автомобили для китайского рынка также получили собственную эмблему на багажной двери, которая переводится с английского как "эльф". Еще одна декоративная надпись "styled by Mercedes-Benz" на средней стойке напоминает о том, что за дизайн модели отвечали немецкие специалисты.

У китайских дилеров Smart #1 появится в продаже в третьем квартале нынешнего года после запуска производства на новом заводе Geely в Сиане. В ближайшее время СП планирует открыть сеть дилерских центров бренда. После старта продаж в Китае Smart #1 новинка ожидается в Европе и на других рынках. Позже Smart планирует расширить версия кроссовера с двумя электромоторами, а позже появится ассортимент моделей будет расширен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Smart презентовала электрический компактный SUV.