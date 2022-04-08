Smart презентовал электрический компактный SUV

Совместное предприятие немецкой компаний Mercedes-Benz и китайского холдинга Geely открыло новую страницу в истории бренда Smart. В Берлине презентовали компактный электрический кроссовер Smart #1.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое детище Smart радикально отличается от всего ранее созданного компанией. Автомобиль получил яркий дизайн и инновационные электрические технологии. Среди особенностей новинки – ручки дверей с электроприводом, двери без рамок и панорамная "парящая" крыша. Длина новинки – 4270 мм, колесная база – 2750 мм. Новинка получила 19-дюймовые легкосплавные диски.

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Автомобиль использует современные технологии искусственного интеллекта с голосовым управлением вспомогательными функциями, доступ к приложениям и интернет-сервисам, возможности обновления 75% программного обеспечения "по воздуху", а также современные технологии безопасности.

Smart #1 в европейской спецификации оснащен электрической бортовой системой, которая позволяет заряжать акrумулятор от 10 до 80% емкости с помощью устройства мощностью 22 кВт в течение 3 часов. На скоростной станции постоянного тока на это потребуется порядка 30 минут.

Напомним, что совместное предприятие было создано несколько лет назад концерном Daimler AG (ныне Mercedes-Benz AG) и китайским холдингом Geely. В новообразованном СП немецкие специалисты во главе с шеф-дизайнером Гордоном Вагенером отвечали за дизайн продукции. А их китайские партнеры адаптировали для новинки модульную электрическую платформу SEA.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely показала новый флагманский SUV Thor.

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